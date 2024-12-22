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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yenilmez Aslan! - Galatasaray Haberleri

        Yenilmez Aslan!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 8'e çıkarttı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:26
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve gövde gösterisi yaptı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yeni yıla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

        • 2

          SON 20 MAÇTA YENİLMEDİ

          Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

        • 3

          OSIMHEN DURDURULAMIYOR

          Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        • 4

          LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

          Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Ligde Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile Kayserispor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor'a 3'er, Hatayspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ve Bodrum FK'ye 1'er gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

        • 5

          YUNUS AKGÜN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

          Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak Kayserispor maçında 2 kez fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

        • 6

          BARIŞ ALPER'DEN SÜPER LİG'DE 8 GOL

          Barış Alper Yılmaz, Kayserispor mücadelesinin 29 ve 87. dakikalarında sahneye çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, kaydettiği 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti. Yılmaz ayrıca Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşadı.

        • 7

          BU SEZON DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

          Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. Cimbom, bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.

        • 8

          AVRUPA'DA TEK!

          Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldu.

        • 9

          KAYSERİ'DE 3 MAÇ SONRA KAZANDI

          Galatasaray bu galibiyetle ayrıca Kayserispor’u 3 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar son olarak 13 Mart 2021 tarihinde Kayseri’yi dış sahada mağlup etmiş daha sonraki 3 karşılaşmada ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

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