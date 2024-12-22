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        Haberler Magazin Milli futbolcu Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'dan ilk kare! Pozları beğeni topladı - Magazin haberleri

        Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraf

        Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar ile olan aşkını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:24
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          2023 - 2024 sezonunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın, bir süredir oyuncu Hazal Çağlar ile birliktelik içerisinde.

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          İkilinin birlikteliği daha önce Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına, Samet Akaydın'ın adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemesiyle ortaya çıkmıştı.

        • 3

          Özel hayatıyla ilgili bir hayli ketum olan Samet Akaydın'ın Hazal Çağlar ile fotoğrafını paylaşması "Samet, aşkını haykırdı" şeklinde yorumlandı.

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          Aşklarını sosyal medyaya taşımayı tercih eden Samet Akaydın ile Hazal Çağlar, birlikte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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