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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı | Son dakika haberleri

        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı

        Aksaray'da 29 yaşındaki Gürsel G., 23 yaşındaki eski eşi Azra Şengül Şen'e, evinin bahçesinde pusu kurdu. Evine gelen genç kadın, bahçede eski eşi tarafından 13 kez bıçaklandı. Kızı ise o sırada evdeydi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 22.12.2024 - 23:41
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        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
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        Aksaray’da evin önünde pusu kuran Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçakladı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615 Sokakta meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.

        13 KEZ BIÇAKLADI

        Ardından bıçakla eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

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        Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu belirtti. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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