Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin işi zor
Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, Galatasaray'ın konuk olduğu Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.
Türk futbol dünyasının duayen isimlerinde Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Kayserispor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.
İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:
Bu maçın sonucu tamamen kaliteden kaynaklanan bir sonuç. Pas ve vuruş kaliteleri.
Golleri ortaya çıkaran harika paslar oldu. Yunus taraftarları çok kötü alıştırmaya başladı. Trabzonspor maçında da muhteşem bir golü vardı. Yani Galatasaray'ın gollerinde kalite var. Kayserispor korner atışlarında topun dönüşlerine önlem alamayan bir takım. Bunu mutlaka düzeltmesi lazım.
Şu anda Türkiye'de ara transfer döneminde ihtiyacı olmayan tek takım Galatasaray. Lige baktığın zaman birçok takımın arada takviye yapmasına ihtiyacı var.
Fenerbahçe'nin işi zor. Galatasaray, Fenerbahçe'den daha iyi mücadele ediyor ve daha iyi futbol oynuyor. Bunu kabul etmek lazım.
Galatasaray'ın önde oynayan Sallai, Yunus, Barış, Osimhen ve Batshuayi'nin en büyük şansı arkalarında Mertens kalitesinde bir oyuncunun olmasıdır. Çok ciddi bir profesyonel ve pozitif birisi.
Yunus'un önünde çok ciddi bir yol var. Hedeflerini daha da büyütebileceği Galatasaray'la Avrupa yolu var. Ayrıca milli takımın şampiyonası da var. Türkiye'den dışarı giden oyunculara baktığımız zaman ya Avrupa'daki performanslarıyla ya da milli takımdaki performanslarıyla gidiyorlar. Bu grafiğini devam ettirirse çok ciddi rakamlara ulaşabilecek bir kaliteye sahip.