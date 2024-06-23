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        Haberler Yaşam Seyahat İsteyene kumsal, isteyene sığ sular... İşte Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!

        İsteyene kumsal, isteyene sığ sular... İşte Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!

        Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizin her kıyısı çok güzel ama Antalya başka güzel! Kış mevsiminin pek uğramadığı Antalya'da havalar biraz ısınmaya başlayınca daldığımız mavi sulardan çıkmamız kasım ayını buluyor. Antalya'nın uzun sahil şeridinde boy gösteren plajlarını sizler için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:00
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        • 1

          Siz de ülkenin çeşitli sahillerinde tuzlu suya daldıktan sonra bir kez girdiğiniz Antalya denizine aşık olanlardan mısınız? Merak etmeyin, bu sahillere aşık olanlar o kadar fazla ki Antalya, İstanbul ile beraber ülkenin turist merkezi olmanın yükünü omuzlanıyor bu yüzden!

        • 2

          Uzun yıllar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Akdeniz Bölgesi'nin en güzel plajlarının Antalya'da olması elbette tesadüf değil. Uzun sahil şeridi bir yana, her koyunda ayrı bir plaj deneyimi yaşatan Antalya yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olmayı hiç bırakmayacak.

        • 3

          İşte bu yaz serin sulara Antalya sahillerinde atlamak isteyenler için şehrin doğusundan batısına, bilen bilmeyen herkesi kendine aşık edecek Antalya plajları...

        • 4

          1) KONYAALTI HALK PLAJI

          Merkezden başlayalım. Antalya'nın en önemli iki sahilinden biri olan Konyaaltı Plajı, Konyaaltı Varyantı'ndan Antalya limanına kadar uzanıyor! Toplamda 7 km uzunluğundaki bu sahil çakıllı bir yapıda ve Türkiye'nin mavi bayrağa sahip olan halk plajları arasında yer alıyor.

        • 5

          2) LARA HALK PLAJI

          Konyaaltı Plajı ile beraber Antalya'nın ikinci en önemli sahili ünvanı da Lara Plajı'na ait... Konyaaltı Plajı'nın aksine Lara Plajı kum sahilidir ve Türkiye'nin en uzun kumsalı olmak gibi bir önemi de var! Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı da yerli yabancı turistlerin en çok tercih ettiği plajlardan biri...

        • 6

          3) KLEOPATRA PLAJI

          Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Kleopatra Plajı, mavi bayrak sahibi plajlardan bir diğeri. Alanya ilçesi sınırlarında olan bu plaj kayalarla çevrili ve pek çok kimse için bir havuz görüntüsüne sahip. Bu doğal plajın da kum sahili var!

        • 7

          4) PATARA PLAJI

          Madem kökleri tarihe dayanan plajlara başladık Patara'dan bahsetmezsek olmaz! Patara Antik Kenti'nin içinde bulunan Patara Plajı, Instagram'da gördüğünüz o büyük çöl fotoğraflarının çekildiği plaj! 18 km uzunluğundaki kumsalıyla eşsiz bir deneyim sunan Patara Plajı bazen rüzgarlı olabiliyor, aman dikkat!

        • 8

          5) DAMLATAŞ PLAJI

          Damlataş Mağarası'nın hemen önünde olan bu plaj da Alanya sınırları içinde bir plaj. Geniş kumsalıyla dikkat çeken Damlataş Plajı Alanya plajlarının meşhur ince ve temiz kumuyla kaplı...

        • 9

          6) MERMERLİ PLAJ

          Antalya'nın şehir merkezinde bulunun Mermerli Plajı da mavi bayraklı plajlardan biri. Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermeli Plajı'na ismini bu limandaki Mermerli Kök'ü vermiş.

        • 10

          7) GÖYNÜK PLAJI

          Antalya'nın Kemer ilçesine 6 km uzaklıktaki Göynük Plajı 2008 yılından beri mavi bayraklı plajlardan biri. Göynük Plajı'nın en etkileyici yanı, bu eşsiz plajda vakit geçirme şansınız olması yetmiyormuş gibi bir de plajdan kalkan tekne turları ile koyları dolaşabiliyor olmak!

        • 11

          8) ÇIRALI PLAJI

          Tertemiz suyuyla Antalya'nın en sevilen plajlarından biri olmayı başaran Çıralı Plajı sadece turistler arasında değil caretta carettaların arasında da oldukça popüler! Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta carettaların en önemli yumurtlama merkezlerinden biri de Çıralı Plajı...

        • 12

          9) KAPUTAŞ PLAJI

          Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı'na bir gelen bir daha başka bir yere gitmek ister mi emin değiliz... Yer altı sularının denize karıştığı noktalardan biri olan Kaputaş, turkuaz rengiyle görenleri büyülüyor. Yol kenarından 187 basamak aşağı inilerek ulaşılan Kaputaş Plajı, Türkiye'nin yurtdışı tanıtım destinasyonlarında da sık sık kullanılır.

        • 13

          10) OLİMPOS PLAJI

          Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içinde yer alan Olimpos Plajı, Olimpos Antik Kenti'nin içinden geçilerek ulaşılan bir plaj. Şehir merkezine biraz uzak olan ve bu yüzden kamp tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği bu plaj, Olimpos Dağı'nın eteklerinde doğa ile iç içe bir deneyim yaşama imkanı sunuyor...

        • 14

        Haberin görseli İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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