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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Güncel Magazin haberleri

        Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle ilk kez Cennet Koyu'ndaki bir teknede görüntülendi. Geceyi Cennet Koyu'nda geçiren çift, tekneden farklı botlarla ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:04
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          Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ve son olarak kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle yakalandı.

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          Çağatay Ulusoy, geceyi yeni sevgilisiyle birlikte Cennet Koyu'ndaki bir teknede geçirdi.

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          Tedbiri elden bırakmayan Çağatay Ulusoy, sevgilisini teknenin iç kısmında sarılıp yolcu etti.

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          Gizemli sevgili, tekneden tek başına ayrılıp kendisini kıyıya götürmek için bekleyen deniz aracına binip oradan ayrıldı.

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          Çağatay Ulusoy da sevgilisinin ardından başka bir bot ile teknenin hemen karşısındaki bir otele geçti.

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