Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle ilk kez Cennet Koyu'ndaki bir teknede görüntülendi. Geceyi Cennet Koyu'nda geçiren çift, tekneden farklı botlarla ayrıldı
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Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ve son olarak kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle yakalandı.
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Çağatay Ulusoy, geceyi yeni sevgilisiyle birlikte Cennet Koyu'ndaki bir teknede geçirdi.
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Tedbiri elden bırakmayan Çağatay Ulusoy, sevgilisini teknenin iç kısmında sarılıp yolcu etti.
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Gizemli sevgili, tekneden tek başına ayrılıp kendisini kıyıya götürmek için bekleyen deniz aracına binip oradan ayrıldı.
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Çağatay Ulusoy da sevgilisinin ardından başka bir bot ile teknenin hemen karşısındaki bir otele geçti.
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