İncelmek için yeni moda: Duvar pilatesi! Duvar pilatesinin sırrı ne?
2020 yılında hayatlarımızın bir daha eskisi gibi olmayacağına emin olduğumuz pandemi süreci, pek çoğumuzu daha sportif insanlar haline getirdi! Pandemiden beri daha çok spor yaptığımız, sağlıklı yaşamı trendlerden indirmediğimiz bir gerçek... Öyle ki her sezona yeni bir moda da yaratıveriyoruz. Bu senenin modası ne mi? Duvar pilatesi...
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Youtube'da izlemediğimiz spor hocası kalmadı... Uygulamadığımız diyet, denemediğimiz detoks yok artık sanıyorsunuz değil mi? Elbette yanılıyorsunuz! Sakın yarışmaya kalkmayın, her zaman "yenisi" çıkacak! Yine çıktı... Aletlisi, aletsizi, performerı derken pilatesi hatmetmiştik halbuki, bu duvar pilatesi de nereden çıktı...
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Daha çok spor yapan insanlar haline gelmemiz harika bir şey! Ne demişler: Sağlam kafa, sağlam vücutta... Spor yapalım, sağlıklı beslenelim tabii ama bu spor trendlerinin hepsini deneyecek miyiz gerçekten? Bir kısmınız "elbette deneyeceğiz" diyor, bir kısmınız "ay bir mat üzerinde yarım saat bacak çalışsam bana yeter" diyor...
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Duvar pilatesi, performer pilatesin trendi düşüşe geçmişken sosyal medyada ufak ufak nabız yoklaması yaptı. Sıcakların bastırmasıyla hepimizin hızlı incelme taktiklerine yönelmesini fırsat bilerek çıkışını gerçekleştirdi. Artık Instagram'da düğün hikâyeleri izlerken bile duvar pilatesi reklamlarıyla karşılaşıyoruz.
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NEDİR BU DUVAR PİLATESİ?
Aslında bu soruya spor hocaları bile henüz net bir yanıt veremiyor. Bazıları duvar pilatesi diye bir şey olmadığını, normal pilateste yaptığınız hareketleri bir duvar yardımıyla yaptığımızı söylüyor, bazıları ise duvar pilatesinin vücudun dayanıklılığını ve esnekliğini artırmak için biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyor...
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Duvar pilatesi için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Bir pilates matını bir duvarın önüne çekip basit bir egzersizle başlayabiliyorsunuz. Burada normal pilatesten farklı olarak yaptığınız her hareketi duvardan destek alarak ya da duvara yaslanarak yapıyorsunuz.
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Pilates zaten vücuttaki bütün kasları çalıştıran, omurgamızın duruşunu düzelten şahane bir spor! Ancak pilatesin etkili olabilmesi için hareketlerin doğru yapılması her şeyden önemli.
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Yanlış yapılan hareketler bırakın fayda göstermemeyi, kaslarımızın sakatlanmasına bile neden olabilir. Yeni başlayanlar özellikle denge gerektiren hareketleri öğrenmek için duvar pilatesinin çok faydalı olduğunu düşünüyor.
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Aletsiz pilateste olduğu gibi duvar pilatesinde de hareketleri sadece kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yapıyorsunuz. Ama dilerseniz sırtınızın yerde sabit olduğu hareketlerde direnç bantlarından faydalanabilirsiniz. Duvar pilatesi direnç bantlarının kullanımına elverişli pek çok harekete müsait.
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Duvar pilatesinin yıllardır bildiğimiz pilatesten farklı bazı yönlerinin olduğu da iddia ediliyor tabii... Mesela, duvar pilatesinin vücudun denge merkezinin güçlenmesinde daha etkili olduğu söyleniyor. Postürün düzeltilmesinin ve düzgün duruşa sahip olunmasının duvar pilatesiyle daha kolay olduğu...
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Duvar pilatesinin matta yorulup çabuk bırakacağınız hareketleri daha uzun süreli yapmanızı kolaylaştırdığı, karın bölgesini çok fazla çalıştırdığı, bu yüzden de kasların güçlendirilmesinde daha hızlı sonuç verdiği de diğer iddialardan.
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Duvar pilatesinin stresle başa çıkmayı kolaylaştırdığı ve düzensiz uyku problemi yaşayan insanların daha kolay uykuya geçebildiği iddiası da bu egzersiz türüyle ilgili en yaygın üçüncü iddia.
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Bunların hepsinin zaten pilatesin faydaları arasında olduğunu da yeniden hatırlatalım. Duvar pilatesini çekici kılan şeylerin başında bir yenilik, değişiklik alanı sunması da olabilir. Sporla uğraşanlar bilir, düzenli sporun en büyük düşmanı yaparken eğlenmeyi kaybetmektir. Duvar pilatesi sporun eğlencesini canlı tutmak için etkili bir yol gibi görünüyor.
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İddia ettiği şeylere bakıldığında normal pilatesin sunduklarından farklı bir şeyle karşılaşmıyoruz ancak bir zararı olmadığı da aşikar. Spor yapma motivasyonunu çabuk yitirenler için duvar pilatesinin yeni bir heyecan yaratacağı çok belli.
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Spor hocalarının bile ikiye bölündüğü bu yeni egzersiz modelini deneyip denememek size kalmış ancak biz yine de dikkat etmeniz gereken şeyleri yeniden hatırlatalım:
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1) İster normal pilates olsun ister duvar pilatesi, eğer ilk defa deneyecekseniz bir uzman gözetiminde denemeyi ihmal etmeyin. Hareketlerin doğrusunu bir uzmandan öğrenirseniz süreci zararsız götürmeniz daha kolay olur.
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2) Spor başlamadan önce ısınma hareketlerini yapmayı, bitirirken de esnemeyi unutmayın. Zihnen ve fiziken daha sağlıklı olmayı hedefliyorsunuz, tek bir antrenmanla sakaltlanmayı değil.