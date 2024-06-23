Dünyanın en mutlu 250 şehri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir listeye girdi

Yaşam Kalitesi Enstitüsü, her yıl şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda soru soruyor. Bu sorularına göre listenin ilk sırasında Danimarka'nın Aarhus kenti yer aldı. Aarhus, 1749 puan aldı.

'Altın' kategorisine giren ilk 37 şehir arasında bir sıralama yapılmadı, buna göre listenin başında yer alan 10 şehir şöyle;

1-Danimarka-Aarhus