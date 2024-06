Eli Wallach, bir filmde 3 kez mutlak ölümden döndü

Taş Bebeğim (1956)

Eli Wallach, Fransa'da görev yaptığı sırada kıdemli bir memur, onun oyunculuk yeteneğini fark etti ve ondan hastalar için bir gösteri hazırlamasını istedi. Wallach, Irving Berlin'in 'This Is the Army' adlı eserinden esinlendiği 'Ordu Bu mu?' adlı bir oyun yazdı.

Komedi türündeki oyunda Eli Wallach ve diğer oyuncular, Mihver diktatörleriyle alay eden karakterlere hayat verdi. Wallach, oyunda Adolf Hitler'i canlandırdı. 1945'te savaşın sona ermesinin ardından yüzbaşı olarak terhis edilen Eli Wallach, 'Avrupa - Afrika - Ortadoğu Seferi Madalyası' ve 'İkinci Dünya Savaşı Zafer Madalyası'na lâyık görüldü.