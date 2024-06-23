14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen bir sebeple 4.kattan düşen 14 yaşındaki Çağrı Hekimoğlu hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
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Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan Çağrı Hekimoğlu (14), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hekimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Çocuğun cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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