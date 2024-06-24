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        Haberler Spor Transfer Almanlar duyurdu: İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis! - Futbol Haberleri

        Almanlar duyurdu: İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!

        A Milli Takım ile EURO 2024'te ter döken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Alman basını, Fenerbahçe'nin Ferdi için talep ettiği o bonservis ücretini açıkladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:59
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          Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplayan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu bir süredir Avrupa devlerini peşinde koşturuyor.

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          Birçok kulüple adı anılan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.

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          Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine aradığı sol bek için ilk alternatifinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu bir kez daha okuyucularına duyurdu.

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          Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Dortmund'un başarılı oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi.

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          30 MİLYON EURO

          Öte yandan sarı lacivertli ekibin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

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          Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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