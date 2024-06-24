Almanlar duyurdu: İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
A Milli Takım ile EURO 2024'te ter döken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Alman basını, Fenerbahçe'nin Ferdi için talep ettiği o bonservis ücretini açıkladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplayan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu bir süredir Avrupa devlerini peşinde koşturuyor.
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Birçok kulüple adı anılan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.
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Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine aradığı sol bek için ilk alternatifinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu bir kez daha okuyucularına duyurdu.
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Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Dortmund'un başarılı oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi.
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30 MİLYON EURO
Öte yandan sarı lacivertli ekibin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.
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Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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