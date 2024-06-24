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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile makamında görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşme saat 10.00'da başladı ve yaklaşık olarak 4 buçuk saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bu görüşme sonrası Yalçın Karatepe açıklamalarda bulundu. Karatepe yaptığı açıklamada 4 ana başlıktaki önerilerini Bakan Şimşek'e sunduklarını belirtti.

"EMEKLİ AYLIĞINA ARTIŞ ZORUNLUDUR"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Bakan Şimşek'le görüşmelerinde konuşulanlara dair yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar arasında vergide adalet, emekli aylığı artışı ve asgari ücrete ara zam oldu.

REKLAM Yalçın Kabatepe, "Sayın Bakan'a Emekli aylığına artışın zorunlu olduğunu söyledik" ifadelerini kullanırken bununla birlikte Kabatepe'nin açıklamaları arasında, "Asgari ücrete ara zam talebimizi Bakan Şimşek'e ilettik ifadeleri de dikkat çekti" "VERGİDE ADİL BİR SİSTEM OLMALI, YÜKSEK GELİR GRUBUNDAN YÜKSEK ORANDA VERGİ ALINMALI" Vergide adaletle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Biz sayın Bakanla olan görüşmemizde vergilerin yüksek gelir gruplarında yer alanlardan yüksek oranda olması gerektiğini beyan ettik. Düşük gelir gruplarında kalanların sırtındaki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirttik. Vatandaşın bu kadar yüksek vergi yükü altında kaldığı dönemde ne kadar verginin silindiğini veya ne kadar vergi affının kamuoyu ile paylaşılması konusunda şeffaflığın olması gerektiğini söyledik.

"TÜİK VERİLERİ BAĞIMSIZ HEYET TARAFINDAN DENETLENSİN" TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili şüphelerin olduğunu ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğini Sayın Bakan'ın dikkatine sundum. Eleştirilerin ortadan kalkması için bağımsız bir danışma kurulu, heyet oluşturulması ve raporların incelenmesi ve tereddütlerin ortadan kalkması için çalışma yapılmasını önerdik.