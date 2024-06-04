Unvan var, zam yok: ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
Çok çalışıyorsunuz, size her geçen gün daha fazla iş yükü geliyor ama ne ek haklarınız ne de maaşınız yükseldi. Kısacası 'kuru kuru' terfi aldınız… Tanıdık geldi mi? Eğer tanıdık geldiyse ne yazık ki siz de 'dry promotion' yaşıyorsunuz. Ve hayır, ek sorumluluklarınıza karşılık maaşınızda herhangi bir artış olmayacak
Bir işyeri terfisi, zamla birlikte gelmiyorsa gerçekten terfi sayılır mı? Kısa cevap hayır, ancak bu, ABD'li işverenlerin giderek artan bir kısmının işçilere "kuru terfi" olarak bilinen şeyi teklif etmesini engellemiyor.
Zamsız terfi olarak da bilinen kuru terfi, bir çalışanın yükseltilmiş bir unvan ve daha fazla iş sorumluluğu alması ancak tazminatında bir artış olmaması anlamına geliyor. Bu trend yeni değil ancak Wall Street Journal'da yer alan bir makaleye göre, insanlara orantılı zamlar yerine yeni iş unvanları teklif eden işverenlerin sayısının 2018'den bu yana %5 artarak %13'e yükseldi.
Sosyal yardım danışmanlığı şirketi Mercer'in ABD’de 900'den fazla şirketle yaptığı yakın tarihli ankete göre, işletmeler 2024 maaş bütçelerinden terfilere bağlı artışlara geçen yıla göre daha az ayırıyor.
Makaleye göre kadınlar kuru terfi konusunda da erkeklere kıyasla daha fazla mecbur kalıyor. Çünkü kadınlar kuru terfiyi kabul etme konusunda erkeklerden daha fazla baskı hissediyor ve çoğu zaman konuyu yöneticileriyle görüşemiyor.
Araştırmaya göre kadınlar kuru terfiye evet demeleri gerektiğini düşünüyor çünkü ya başka bir terfiye ya da başka bir fırsata sahip olamayacaklarını düşünüyor…
Peki avantaj mı dezavantaj mı? Zamsız terfiyi kabul edip etmeme meselesi çetrefilli bir soru. Maddi bir ödül olmadan daha büyük bir işi kabul etmek, tükenmişlik ve kırgınlıkla sonuçlanabilir ve maaş skalasında yükselmenizi geciktirebilir. Ancak Engage PEO'nun İK Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vanessa Matsis-McCready Fox’a verdiği demeçte “Kuru terfi, işverenin çalışanın organizasyondaki büyümesine olan bağlılığını gösterir ve genellikle çalışanın iyi performans gösterdiğinin bir işaretidir" diyerek bunun ‘sanıldığı kadar kötü olmadığını’ ifade ediyor. İşverenlere göre böylelikle çalışanlar, eklenen tanınma ve takdirin yanı sıra, yeni rolden yeni beceriler ve zorluklar kazanmanın avantajlarından yararlanabiliyorlar ancak çalışanlar aynı fikirde değil…
Forbes’a göre eğer bu durumu yaşıyorsanız yapmanız gereken birkaç şey var, bunların ilki kuru terfilerin neden olduğunu anlamak…
Bu şirketin ‘bütçe kısıtlaması’ nedeniyle olabilir. Ancak kimi zaman da
bazı kuruluşlar, birine kuru bir terfi vermeyi, çalışanlara katkılarına değer verildiğine dair bir işaret olarak görüyor. Tabii birçok çalışan haklı olarak bunu farklı görüyor.
Nedeni kavradıktan sonra ise uzmanlara göre atabileceğiniz birkaç adım var:
Yöneticinizle Konuşun
Ücret beklentileriniz ve neden bu terfiyle zam almayı hak ettiğinizi düşündüğünüz konusunda yöneticinizle açık bir tartışma yapın. Mevcut pozisyonunuzda çalışırken şirkete kattığınız değerden bahsetmeyi unutmayın.
Hazırlıklarınızı yapın
Davanızı desteklemek için yeni rolünüz ve deneyim seviyeniz için tipik ücrete ilişkin verileri toplayın.
Karşı Teklif Yapın
Bu pozisyon için çok uygun olduğunuzu gösterdikten sonraki üç ay gibi bir zam bekleyebileceğiniz zaman için bir zaman çizelgesi önerin. Patronunuzun yeni maaşınızın geriye dönük olarak uygulanmasını kabul etmesini sağlayıp sağlayamayacağınıza bir bakın.
Diğer Yan Hakları İsteyin
Mesleki gelişim fırsatları, esnek bir çalışma programı, ikramiye hakkı ve ek tatil süresi gibi diğer faydalar için pazarlık yapmayı düşünün.
Kuru bir terfinin artılarını ve eksilerini tartmak için zaman ayırın.