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        Haberler Gündem Güncel Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı

        Adana'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kentte bir kişinin atını markete bağladığı görüldü. Çevredekilerin şaşkınlıkla karşıladığı olay kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:37
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        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
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        Adana'da kimliği belirsiz kişi, marketin kapısına atını bağladı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bir süre sonra sahibi atı gelip aldı.

        DHA'nın haberine göre Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde sabah saatlerinde zincir marketin kapalı olan şubesinin kapısına bağlanan atı görenler şaşkınlık yaşadı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

        Atın huysuzlanıp ön ayakları ile yere vurduğu, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. At, bir süre sonra gelen sahibi tarafından yuları çözülüp götürüldü.

        Olaya ilişkin sosyal medyada, “Kampanyalı ürünü ilk kendisi almak için mücadele ediyor bence", “Onun da canı var yani o da alışveriş yapacak belki. Huysuzluğunun sebebi içerideki küp şekerleridir belki", “Çok şükür bunu da başkasına kaptırmadık", "Belediye bu konuya el atmalı, hiçbir markette atımızı bağlayacak yer bulamıyoruz” yorumları yapıldı.

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