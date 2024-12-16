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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bir günde 4 iade! Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu - Alışveriş Haberleri

        Bir günde 4 iade! Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu

        AB'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında bir günde Türkiye'den gelen gıda ürünlerine yönelik 4 farklı 'gümrük reddi' bildirimi yayımlandı. İtalya ve Fransa'ya yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edilirken Norveç'e yollanan susam tohumlarında ise "Salmonella" bulundu. İtalya, Fransa ve Norveç piyasadan çekilen ürünlerin duyurusunu 'ciddi' koduyla yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:03
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        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
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        Son yıllarda Türkiye, Avrupa'ya ihraç ettiği birçok gıda ürününde 'sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle iade talepleri almakta.

        Son olarak (13 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 4 adet bildirim yayımlandı.

        KURU İNCİRLERDE "AFLATOKSİN B1 "

        RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 732460 numaralı İtalya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

        RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6 µg/kg - ppb olması gerekirken 22,7 ± 3,0 µg/kg - ppb tespit edildi. Benzer şekilde izin verilen Aflatoksin toplamı - mikotoksinlerin miktarı 10 µg/kg - ppb olması gerekirken 25,8 ± 3,1 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

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        732219 numaralı Fransa’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda da Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

        RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6 µg/kg - ppb olması gerekirken 26±8 µg/kg - ppb tespit edildi. Benzer şekilde izin verilen Aflatoksin toplamı - mikotoksinlerin miktarı 10 µg/kg - ppb olması gerekirken 29±9 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

        Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

        SUSAM TOHUMLARINDA "SALMONELLA"

        732136 numaralı Norveç'e yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen susam tohumlarında "Salmonella Mbandaka - patojen mikroorganizmalar" tespit edildiği duyruldu.

        RASSF’de yer alan bilgilere göre Salmonella Mbandaka - patojen mikroorganizmalar Mevcut /25g olarak tespit edildi.

        Bahsedilen Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.

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        PİZZA KUTULARINDA "KURŞUN VE FTALATLAR"

        732105 numaralı Fransa'a yönelik bildirimde de yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen pizza kutularında "kurşun ve ftalatlar" tespit edildiği duyruldu.

        RASSF’de yer alan bilgilere göre Ftalat DEHP - di(2-etilhekzil) - göç - göç 3,01 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

        Bahsedilen kurşun yüksek seviyeler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir. Çok yüksek kurşun seviyeleri nöbetlere, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir. Fitalat ise kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar.

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