Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Ankaralı Turgut'a veda

        Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Ankaralı Turgut'un cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankaralı Turgut'a veda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.

        Kızı Eylem Boran, babasının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

        Turgut Karataş'ın cenazesi, namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

        Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise "Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

        Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

        VASİYETİ SAZI

        Tedavi sürecinde yaptığı harcamalar nedeniyle herhangi bir maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, bir röportajında; "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

        ANKARALI TURGUT HAKKINDA

        Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963'te Ankara'da doğdu. Roman kökenli şarkıcı, yöresel halk müziği ve arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yaptı.

        Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer aldı.

        Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı, ardından bağlama çalmayı öğrendi. 1994'te profesyonel olarak ilk albümünü çıkardı ve özellikle 'Döşeyelim Abi' gibi eserleriyle tanındı.

        Tarkan'ın 'Oynama Şıkıdım' isimli albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun şarkısını değiştirip 'Oku Bakim' adıyla ikinci albümünü yaptı. 1986'da evlendiği imam nikâhlı eşi Hülya Sakar’dan 2006'da ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankaralı turgut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Habertürk Anasayfa