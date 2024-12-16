Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.055,24 %-0,69
        DOLAR 34,9614 %0,01
        EURO 36,6990 %-0,11
        GRAM ALTIN 2.986,87 %0,39
        FAİZ 43,65 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 34,42 %0,43
        BITCOIN 105.281,00 %2,38
        GBP/TRY 44,2438 %0,30
        EUR/USD 1,0484 %-0,16
        BRENT 74,20 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 4.883,53 %0,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyanın en zengin 25 ailesi - İş-Yaşam Haberleri

        Dünyanın en zengin 25 ailesi

        Bloomberg dünyanın en zengin 25 ailesini listeledi. Listede dünyanın farklı birçok bölgesinden aileler yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          25 - Ferrero Ailesi

          Şirket: Ferrero

          Sektör: Şekerleme

          Ülke: İtalya

          Varlık: 37,4 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 2

          24 - Newhouse Ailesi

          Şirket: Advance Publications

          Sektör: Medya

          Ülke: ABD

          Varlık: 38,8 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 3

          23 - Mistry Ailesi

          Şirket: Shapoorji Pallonji Group

          Sektör: Çoklu sektör

          Ülke: Hindistan

          Varlık: 41,4 milyar dolar

          Nesil: 5

        • 4

          22 - Boehringer, Von Baumbach Ailesi

          Şirket: Boehringer Ingelheim

          Sektör: İlaç

          Ülke: Almanya

          Varlık: 43 milyar dolar

          Nesil: 4

        • 5

          21 - Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi

          Şirket: Anheuser-Busch InBev

          Sektör: İçecek

          Ülke: Belçika

          Varlık: 43,7 milyar dolar

          Nesil: 5

        • 6

          20 - Duncan Ailesi

          Şirket: Enterprise Products Partners

          Sektör: Sanayi

          Ülke: ABD

          Varlık: 43,8 milyar dolar

          Nesil: 2

        • 7

          19 - Chearavanont Ailesi

          Şirket: Charoen Pokphand Group

          Sektör: Çoklu sektör

          Ülke: Tayland

          Varlık: 44,1 milyar dolar

          Nesil: 4

        • 8

          18 - Quandt Ailesi

          Şirket: BMW

          Sektör: Otomotiv

          Ülke: Almanya

          Varlık: 46 milyar dolar

          Nesil: 4

        • 9

          17 - Hartono Ailesi

          Şirket: Djarum Grup

          Sektör: Finans

          Ülke: Endonezya

          Varlık: 47 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 10

          16 - Hoffmann, Oeri Ailesi

          Şirket: Roche

          Sektör: İlaç

          Ülke: İsviçre

          Varlık: 53,8 milyar dolar

          Nesil: 5

        • 11

          15 - Ofer Ailesi

          Şirket: Çoklu sektörler

          Sektör: Sanayi

          Ülke: İsrail

          Varlık: 55,6 milyar dolar

          Nesil: 2

        • 12

          14 - Cargill, Macmillan Ailesi

          Şirket: Cargill

          Sektör: Sanayi

          Ülke: ABD

          Varlık: 56 milyar dolar

          Nesil: 7

        • 13

          13 - Pritzker Ailesi

          Şirket: Çoklu şirketler (Hyatt Hotels)

          Sektör: Otel ve konaklama

          Ülke: ABD

          Varlık: 59,4 milyar dolar

          Nesil: 4

        • 14

          12 - Albrecht Ailesi

          Şirket: Aldi

          Sektör: Perakende

          Ülke: Almanya

          Varlık: 60,2 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 15

          11 - Johnson Ailesi

          Şirket: Fidelity Investments

          Sektör: Finans

          Ülke: ABD

          Varlık: 72,4 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 16

          10 - Reuters Ailesi

          Şirket: Thomson Reuters

          Sektör: Medya

          Ülke: Kanada

          Varlık: 87,1 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 17

          9 - Wertheimer Ailesi

          Şirket: Chanel

          Sektör: Lüks markalar

          Ülke: Fransa

          Varlık: 88 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 18

          8- Ambani Ailesi

          Şirket: Reliance

          Sektör: Sanayi

          Ülke: Hindistan

          Varlık: 99,6 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 19

          7 - Mars Ailesi

          Şirket: Mars

          Sektör: Şekerleme

          Ülke: ABD

          Varlık: 133,8 milyar dolar

          Nesil: 5

        • 20

          6 - Suudi Ailesi

          Şirket: Kraliyet ailesi

          Sektör: Sanayi

          Ülke: Suudi Arabistan

          Varlık: 140 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 21

          5 - Koch Ailesi

          Şirket: Koch

          Sektör: Sanayi

          Ülke: ABD

          Varlık: 148,5 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 22

          4 - Hermes Ailesi

          Şirket: Hermes

          Sektör: Lüks marka

          Ülke: Fransa

          Varlık: 170,6 milyar dolar

          Nesil: 6

        • 23

          3 - Al Thani Ailesi

          Şirket: Katar Kraliyet Ailesi

          Sektör: Sanayi

          Ülke: Katar

          Varlık: 172,9 milyar dolar

          Nesil: 8

        • 24

          2 - Nahyan Ailesi

          Şirket: Kraliyet Ailesi

          Sektör: Sanayi

          Ülke: Birleşik Arap Emirliği

          Varlık: 323,9 milyar dolar

          Nesil: 3

        • 25

          1 - Walton Ailesi

          Şirket: Walmart

          Sektör: Perakende

          Ülke: ABD

          Varlık: 432,4 milyar dolar

          Nesil: 3

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Habertürk Anasayfa