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        Haberler Dünya Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" | Dış Haberler

        Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"

        Suriye'de muhalif grupların Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle 53 yıllık Esad rejiminin sona ermesinin ardından Beşar Esad ülkesini terk etmişti. Esad, Şam'dan kaçtıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:02
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        Beşar Esad'dan ilk açıklama
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        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhalif grupların 12 günlük ilerleyişi sonucunda başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle sona ermişti. 8 Aralık günü Şam'ı terk eden devrik lider Beşar Esad ilk kez açıklama yaptı.

        Suriye Devlet Başkanlığına ait Telegram kanalından yapılan açıklamada, Beşar Esad'ın açıklaması yayımlandı.

        Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Beşar Esad, 8 Aralık sabahının ilk saatlerine kadar Şam'da kaldı. Esad, "Suriye'den ayrılışım savaşın son saatlerinde gerçekleşti" dedi.

        Esad açıklamasında, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi. Esad, Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittiğini bildirdi.

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        ESAD'IN MOSKOVA'YA KAÇIŞI

        Muhalif silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinden saatler önce Esad'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenilmişti.

        Kremlin, Esad'a Rusya'nın sığınma hakkı tanımasının Rus lider Vladimir Putin'in kararı olduğunu açıklamıştı. Putin'in Esad ile yakın bir zamanda görüşme planının ise olmadığı belirtilmişti.

        61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

        Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, 8 Aralık günü başkentten kaçmıştı.

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