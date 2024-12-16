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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı - Teknoloji Haberleri

        Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı

        Antalya'da bir kişinin başkalarının bilgilerini kullanarak oluşturduğu sahte Facebook profili, Yargıtay tarafından verilen hapis cezasıyla sonuçlandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu tür suçların cezalandırılması gerekliliğine dikkat çekerek başkasının fotoğrafı ve bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Konu ile ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Siber Suç Avukatı Dr. Ceren Küpeli, "Bir kişinin bilgilerini kullanarak o kişi adına sosyal medya hesabı açılması, hem kanuni düzenlemesi hem de Yargıtay'ın bu emsal kararı çerçevesinde cezalandırılacak bir eylem mahiyetindedir" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 16.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:11
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        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
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        Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı, kişisel bilgilerin güvenliğini tehdit eden birçok riskle birlikte, kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri ve bilgi paylaşmaları için önemli bir araç haline geldi. Ancak, bu araçların yanlış kullanımı, kişisel gizlilik ihlalleri, sahte hesaplar ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi sorunlara yol açabiliyor. Çocuklar üzerinde ciddi etkiler bırakan sonuçlar doğurduğu gibi ünlülerin adına profiller açarak dolandırıcılık yapanlar da gün geçtikçe artıyor.

        Yargıtay'ın onadığı hapis cezası, sahte sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve kullanılması ile ilgili yeni hukuki düzenleme gerekliliğine dikkatleri önemli ölçüde çekti.

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        SAHTE HESAPLARIN ETKİLERİ

        Sahte sosyal medya hesapları, mağdurların itibarını zedeleyebilir ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırlayabilir. Bu tür hesaplar, genellikle kişisel bilgilerin izinsiz kullanımını içerir ve bu da mağdurların maddi ve manevi zarar görmelerine yol açabilir. Yargıtay'ın bu kararı, benzer suçların önlenmesi ve sosyal medya platformlarının daha güvenli hale getirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        Bu karar, sahte sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve kullanılması ile ilgili hukuki açıdan bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Yargıtay'ın onadığı hapis cezası, sosyal medya kullanımının güvenliğini ve etikliğini artırmak için önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu durum, kullanıcıların sosyal medya hesaplarını dikkatle kullanmaları ve kişisel bilgilerini korumaları gerektiğini hatırlatmaktadır.

        "EMSAL BİR KARAR VERİLDİ"

        Konu ile ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Siber Suç Avukatı Dr. Ceren Küpeli, "Uygulamada, siber kimliğe bürünme suçları olarak adlandırdığımız, gerçek bir kişiye ait ad-soyad, telefon numarası ve fotoğraf verilerinin kullanarak o kişi adına sosyal medya hesabı açılarak kişi adına paylaşım yapılması şeklinde gerçekleşen siber suçlara ilişkin olarak, Yargıtay önemli bir karar tesis etti. Bir kişinin bilgileri kullanarak o kişi adına sosyal medya hesabı açılması, hem kanuni düzenlemesi hem de Yargıtay’ın bu emsal kararı çerçevesinde cezalandırılacak bir eylem mahiyetindedir" ifadelerini kullandı.

        "HAK İHLALİ VARSA 'HAYRAN HESABI' DA SUÇ SAYILABİLİR"

        Av. Dr. Ceren Küpeli açıklamasında, "Sahte hesapların cezalandırıldığı bu düzenlemede korunan hukuki yarara baktığımızda, kişinin kişisel verilerinin yetkisiz olarak yayılmasının ve kişinin kişilik hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine müdahalenin önlenmesinin amaçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla sahte hesaplar, hayran hesabı ise ve bu mahiyette kişilik hakkı ihlaline sebep olabilecek düzeyde kişisel verilerin yayılması söz konusu ise de, bu suçun oluştuğu kabul edilebilecektir.

        Bu sahte hesabın açılması esnasında kullanılan kişisel bilgilerin suç faili tarafından nasıl ele geçirildiği de önem arz etmektedir. Eğer mağdurun cihazına veya sosyal medya hesabına hukuka aykırı erişilerek bu veriler temin edilmişse, bu eylemler de ayrıca bir suç mahiyetindedir. Dolayısıyla sahte hesabın açılması kadar, nasıl açıldığı da hukuken önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

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