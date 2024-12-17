Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzerliğiyle viral oldu

        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi

        Mısır'ın Minya kentinde keşfedilen 3000 yıllık mezarın üst kapağındaki figür, Simpsonlar'daki 'Marge Simpson'a benzetilerek sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır'da Nil Nehri'nin batı kıyısında bulunan Minya kentinde, aylar öncesinde gün yüzüne çıkarılan 3000 yıllık mezar, sosyal medyada viral oldu.

        Mezarda sarı tenli, mavi taçlı ve yeşil kıyafetli bir figürün tasvir edildiği resim, The Simpsons dizisindeki Marge Simpson'a benzetildi.

        Indy100'de yer alan habere göre mezarın üst kapağındaki figür, benzerlikle görenleri hayrete düşürdü.

        Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın keşfinin paylaşıldığı Reddit başlığında, "Aman tanrım, bu Marge Simpson!" diye yazıldı.

        REKLAM

        Keşif internette yakın zamanda viral olsa da mezar ve birkaç başka hazine, geçen yıl arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

        Mezarlıkta, El-Ashmunein'de bir başrahibin kızı olan Tadi Ist'i tasvir edildiği belirtildi.

        Mezarlığın yaklaşık MÖ 1186-1069 dönemine tarihlendiği ifade edildi.

        Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, yapılan açıklamada mezarda ayrıca süs eşyaları, muskalarla taş ve ahşap tabutlar bulunduğunu belirtti.

        Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, The Egyptian Gazette gazetesine verdiği demeçte, "Bu çok nadir ve önemli bir sahne" ifadelerini kullandı.

        Görseller AP ve Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Marge Simpson
        #Simpsonlar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Habertürk Anasayfa