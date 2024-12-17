Mısır'da Nil Nehri'nin batı kıyısında bulunan Minya kentinde, aylar öncesinde gün yüzüne çıkarılan 3000 yıllık mezar, sosyal medyada viral oldu.

Mezarda sarı tenli, mavi taçlı ve yeşil kıyafetli bir figürün tasvir edildiği resim, The Simpsons dizisindeki Marge Simpson'a benzetildi.

Indy100'de yer alan habere göre mezarın üst kapağındaki figür, benzerlikle görenleri hayrete düşürdü.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın keşfinin paylaşıldığı Reddit başlığında, "Aman tanrım, bu Marge Simpson!" diye yazıldı.

REKLAM

Keşif internette yakın zamanda viral olsa da mezar ve birkaç başka hazine, geçen yıl arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Mezarlıkta, El-Ashmunein'de bir başrahibin kızı olan Tadi Ist'i tasvir edildiği belirtildi.