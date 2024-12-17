Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u, uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-Trabzonspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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Spor yazarları, ligin 16. haftasında gol düellosuna sahne olan Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi.
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"PSİKOLOJİK OLARAK SARSILMASINI ENGELLEDİ"
Levent Tüzemen (Fotomaç): Galatasaray ve Trabzonspor'u ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle Galatasaray'a sadece maçı kazandırmadı psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi.
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"GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRDI"
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray, 23 Kasım-23 Aralık arası bir ayda 7 maçlık sert bir fikstürün içinde. Alkmaar, Eyüp, Sivas, Malmö, Trabzon, hepsi de zor sınavlar. Üstelik bu 1 aylık süreç içinde çok fazla sakatlık sorunuyla da uğraştılar. Icardi, Osimhen, Davinson, Kaan ve Jakobs gibi kritik oyunculardan dönem dönem faydalanamadılar. Okan Buruk bu 7 maçlık süreci daha tamamlamadı ama iki cephede de rotada: Ligde yeni yıla lider girmeyi garantiledi. Avrupa’da da 0 puanlı Dinamo Kiev’i yenerse ilk 8 bileti garanti gibi. Yani Okan Buruk, sezonun ilk yarısı için gemiyi limana başarıyla yaklaştırmaya çok yakın.
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"BATSHUAYI ÖNEMLİ BİR KARAKTER"
Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray, ikinci devreye biraz kontrollü oynayalım diye durgun başladı. Sonrasında Trabzon üst üste iki gol atınca işin rengi değişti. Galatasaray beraberliği yakaladı. Ondan sonra Barış'ın dribblingleriyle tehlikeler yarattılar. Sonra uzatmada maçın kırılma anı geldi. Draguş'un topu kaleye yönelirken Abdülkerim müthiş çıkardı. Son saniyede de G.Saray yine kazanmayı başardı. Bir özel paragraf da Batshuayi'ye açmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter. İcardi, Osimhen varken hiç şans bulamıyordu. Icardi sakatlandı, Osimhen hazır değildi. Buna rağmen Okan Buruk onunla başlamadı. Sonra maça girdi ve takımını zafere taşıdı.
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"DERBİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Nefesleri kesen derbide çok sayıda gol pozisyonu yakaladı Galatasaray! Ama Trabzonspor kalesinde bir 'Uçan Panter Uğurcan Çakır' vardı! Tam maç berabere bitiyor derken, genç oyuncu Ali Şahin, kafa ile topu kendi kalesine gönderdi. Harika derbi için 'hiç bitmesin, sabaha kadar izleyelim' dedik. Kazanan lider Galatasaray oldu! Trabzonspor da oynadığı muhteşem futbolla 'yıkılmadım, ayaktayım' mesajını verdi! Derbi dediğin böyle olur!
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"GALATASARAY BÜTÜNLEŞMİŞ"
Osman Şenher (Milliyet): Galatasaray gerçekten çok koşuyor, çok mücadele ediyor, gol pozisyonlarına giriyor, ama öyle hatalar yapıyor ki bu hataların da bedelini az kalsın puan kaybederek ödüyorlardı. Malmö maçı da böyle oldu, dün gece Trabzonspor maçı da böyle oldu... Galatasaray iyi bir takım. Takım olarak bütünleşmişler. Futbolcular nesi varsa sahaya koyuyor. Zaten öyle olmasa perşembe akşamı zorlu bir maç oynuyorsun, dört gün sonra daha zor bir mücadeleyi büyük bir enerji sarfederek kazanıyorsun. Okan hocaya helal olsun. Değil mi ki takımına bu futbolu oynatıyor. Saygı duymamak mümkün değil. Sonuçta iyi futbol oynayarak, olağanüstü mücadele ederek hakkıyla Galatasaray galip geldi.
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