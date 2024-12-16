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        Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'la karşılaştı ve sahadan uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi ve Ali Şahin Yılmaz (k.k) kaydederken; bordo-mavililerin golleri ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza'dan geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:22
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        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        G.Saray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29'da Yunus Akgün, 63'te Michy Batshuayi (p) ve 90+8'de Ali Şahin Yılmaz (k.k) kaydetti. Bordo-mavililerin golleri ise 17. ve 55'te Ozan Tufan ile 51'de ise Simon Banza'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Malmö maçının 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Metehan Baltacı ve Michy Batshuayi'nin yerine Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

        Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi sakatlığından, Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Cimbom'da ayrıca sakatlıkları geçen Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yusuf Demir, Victor Osimhen de yedek bekledi.

        KAAN AYHAN 4 MAÇ SONRA 11'DE

        Galatasaray'da Kaan Ayhan, deplasmanda oynadıkları Bodrum FK mücadelesinde sakatlık geçirmiş, hafta içinde tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Trabzonspor karşılaşmasıyla sahalara dönen ve 11'de başlayan Ayhan, 2'si lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.

        BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE

        Ayrıca Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor müsabakasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz da Trabzonspor maçında 11'de yer aldı. Yılmaz, sakatlığından dolayı Malmö karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında forvet olarak başladı.

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        JAKOBS 5 MAÇ SONRA KADRODA

        Galatasaray'ın Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, mücadelede yedeklerde yer aldı. Son olarak Samsunspor maçına 11'de başlayan fakat sakatlığından dolayı ikinci yarıya devam edemeyen Jakobs, 3 lig, 2 de Avrupa Ligi müsabakasında oynayamamıştı.

        JELERT ÜST ÜSTE 2. KEZ 11'DE

        Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert, hafta içinde Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçından sonra Trabzonspor müsabakasında da 11'de yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Young Boys karşısında da 11'de görev almıştı.

        MELO'YA PLAKET VERİLDİ

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Melo'ya katkılarından dolayı plaket takdim etti. Sarı-kırmızılılarla 154 maçta oynayan Brezilyalı futbolcu, 8 kupa kazanmıştı. Felipe Melo ayrıca kale arkasındaki tribünde taraftarlara 3'lü çektirdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

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        10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.

        12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.

        17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1

        28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

        29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

        33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

        35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.

        Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        51. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Banza, ceza sahası sağ kanadında mücadele ettiği Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2

        55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu altıpas çizgisi önündeki Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3

        63. dakikada Galatasaray penaltıdan durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, pozisyonun bitmesinin ardından VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

        67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

        68. dakikada ceza sahasına giren Barış Alper'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu çeldi.

        90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda boş bir şekilde topla buluşan Draguş, vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa müdahale ederek gol olmasını engelledi.

        90+5. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan topa uzanarak golü önledi.

        90+8. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Batshuayi, arka direkte topa kafayla filelerle buluşturdu: 4-3

        Müsabaka, 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

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