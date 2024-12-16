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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor MAÇ SONUCU: Adana Demirspor: 2 - Beşiktaş: 1 - Beşiktaş Haberleri

        MAÇ SONUCU: Adana Demirspor: 2 - Beşiktaş: 1

        Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Adana Demirspor'un gollerini 31. dakikasında Yusuf Barasi, 39. dakikada Abat Ayımbetov attı. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 72. dakikada Al-Musrati attı. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.12.2024 - 17:55 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:32
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmanın 31. dakikasında Yusuf Barasi maçta gol perdesini açtı. 39. dakikada Abat Ayımbetov takımının 2. golünü attı. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ta Al-Musrati, 72. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Mücadele 2-1 Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi.

        BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

        Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 76. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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        Bu sonucun ardından Beşiktaş, 25 puanda kaldı. Adana Demirspor ise -1 olan puanını 2'ye yükseltti.

        Ligin bir sonraki haftasında siyah-beyazlılar, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        DEVRE ARASINDA TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİLER

        Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında deplasmanda ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından siyah-beyazlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.

        Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.

        Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.

        SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçında göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

        Siyah-beyazlı ekip, Yeni Adana Stadı'ndaki maça Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Can Keleş, Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

        Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Ernest Muçi, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

        Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen derbi maçın başlangıç kadrosuna göre Adana Demirspor karşısında 3 değişikliğe gitti.

        Topraktepe, sakatlıkları nedeniyle Ciro Immobile, Milot Rashica ile Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes bu maçta forma giymezken bu oyuncuların yerine Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de görevlendirdi.

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        ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 yenildikleri Göztepe maçı kadrosuna göre Beşiktaş karşısında 2 değişikliğe gitti.

        Mavi lacivertliler Beşiktaş karşısında ilk 11 Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Abat Aimbetov olarak dizildi.

        Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz ve Kadir Karayiğit yer aldı.

        Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Göztepe karşısında ilk 11'inde başlayan Jovan Manev, Tayfun Aydoğan'ın yerine Semih Güler ile Abat Aimbetov'a forma şansı verdi.

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        Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

        MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

        10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.

        11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

        13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.

        31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

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        34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.

        39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

        Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün bitirdi.

        İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

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