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        Avrupa Birliği'nden Rusya'nın 'gölge' filosuna yaptırım paketi

        Avrupa Birliği, Ukrayna'ya Rusya ile olan savaşında destek olmak amacıyla Rusya'nın 'gölge' filosuna dâhil olan 52 yeni gemiye yaptırım uygulama kararı aldı. Gölge filo olarak bilinen 52 geminin daha çok petrol ve silah taşımacılığında kullanıldığı biliniyor. Bu yaptırım paketi Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı 15. yaptırım paketi olarak kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:46 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:37
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        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
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        Avrupa Birliği, 16 Aralık akşamı yaptığı açıklama ile Rusya'nın 'gölge' filosuna yaptırım uygulamaya karar verildiğini ilan etti. Gölge filo olarak adlandırılan toplam 79 geminin genel olarak petrol, silah ve tahıl taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. 52 gemi ise yaptırım listesine yeni eklenmiş oldu.

        Toplamda 92 Rus gemisi Avrupa Birliği ülkelerinin limanlarına giriş yapamayacak. İlgili gemiler Avrupa Birliği tarafından yüksek risk taşıyan gemiler olarak adlandırılarak her türlü ulaşım faaliyetinden men edildi. Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada gemilerin çevreye de zarar verdiği belirtildi.

        Avrupa Birliği esas olarak bu kararla Rusya'nın ekonomik gelir kaynaklarını azaltma hedefinde. Avrupa Birliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi "AB yaptırımları Rusya'ya karşı tavrımızın merkezinde yer almaya devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu haksız savaşın teknolojik ve ekonomik kaynaklarını kesintiye uğratarak Kremlin'i savaşı finanse etme gücünden mahrum bırakacağız." denildi.

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        Gemilerin yanı sıra bazı Rus vatandaşları da yaptırım listesine eklendi.

        Ukrayna Volodimir Zelenskiy ise X hesabından yaptığı açıklamada yaptırım kararını mutlulukla karşıladığını bildirdi.

        Zelenskiy, "Rus savaş makinesinin dayandığı nokta petrol gelirleridir. Petrol gelirleri olmazsa Rusya gerçek ve âdil bir barış görüşmesini reddedemeyecektir." dedi.

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