AB'den Rusya'ya yaptırım paketi

Avrupa Birliği, 16 Aralık akşamı yaptığı açıklama ile Rusya'nın 'gölge' filosuna yaptırım uygulamaya karar verildiğini ilan etti. Gölge filo olarak adlandırılan toplam 79 geminin genel olarak petrol, silah ve tahıl taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. 52 gemi ise yaptırım listesine yeni eklenmiş oldu.

Toplamda 92 Rus gemisi Avrupa Birliği ülkelerinin limanlarına giriş yapamayacak. İlgili gemiler Avrupa Birliği tarafından yüksek risk taşıyan gemiler olarak adlandırılarak her türlü ulaşım faaliyetinden men edildi. Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada gemilerin çevreye de zarar verdiği belirtildi.

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Avrupa Birliği esas olarak bu kararla Rusya'nın ekonomik gelir kaynaklarını azaltma hedefinde. Avrupa Birliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi "AB yaptırımları Rusya'ya karşı tavrımızın merkezinde yer almaya devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu haksız savaşın teknolojik ve ekonomik kaynaklarını kesintiye uğratarak Kremlin'i savaşı finanse etme gücünden mahrum bırakacağız." denildi.

REKLAM Gemilerin yanı sıra bazı Rus vatandaşları da yaptırım listesine eklendi. Ukrayna Volodimir Zelenskiy ise X hesabından yaptığı açıklamada yaptırım kararını mutlulukla karşıladığını bildirdi. I welcome the 15th EU sanctions package against Russia. Continued pressure is critical to prevent Russia from adapting or exploiting loopholes to fund its war crimes.



I welcome the decision to target Putin’s shadow fleet of oil tankers, which supports Russia’s energy sector,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024 Zelenskiy, "Rus savaş makinesinin dayandığı nokta petrol gelirleridir. Petrol gelirleri olmazsa Rusya gerçek ve âdil bir barış görüşmesini reddedemeyecektir." dedi.