Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de okula saldırı | Dış Haberler

        ABD'de bir okula düzenlenen saldırı sonrası en az 3 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Wisconsin Eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şahsın bir öğrenci olduğu ve olay sonrasında onun da öldüğü aktarıldı. Şahsın intihar ettiği düşünülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de okula saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Winconsin Eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Saldırının fâili olan şahsın da bir öğrenci olduğu aktarılırken o da olay sonrasında öldü.

        Olay, Abundant Life Hristiyan Okulunda gerçekleşti. 14-15 yaşlarında olduğu düşünülen bir öğrenci okula saldırı düzenledi ve 3 kişi hayatını kaybetti.

        Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren şahsın ölümünde polisin dahli bulunmuyor. Öğrencinin 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ve toplamda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Öldürülenlerden birinin öğretmen olduğu diğerinin ise öğrenci olduğu bildirildi.

        Fâilin cinsiyetine dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Polis kaynakları bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Barışmadılar çünkü...
        Barışmadılar çünkü...
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa