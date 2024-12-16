ABD'de okula saldırı

ABD'de bir okula düzenlenen saldırı sonrası en az 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Wisconsin Eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şahsın bir öğrenci olduğu ve olay sonrasında onun da öldüğü aktarıldı. Şahsın intihar ettiği düşünülüyor.
ABD'nin Winconsin Eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Saldırının fâili olan şahsın da bir öğrenci olduğu aktarılırken o da olay sonrasında öldü.
Olay, Abundant Life Hristiyan Okulunda gerçekleşti. 14-15 yaşlarında olduğu düşünülen bir öğrenci okula saldırı düzenledi ve 3 kişi hayatını kaybetti.
Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren şahsın ölümünde polisin dahli bulunmuyor. Öğrencinin 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ve toplamda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Öldürülenlerden birinin öğretmen olduğu diğerinin ise öğrenci olduğu bildirildi.
Fâilin cinsiyetine dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Polis kaynakları bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.