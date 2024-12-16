Hüseyin Yücel: Ocak ayında gereken yapılacak

"Yendikten sonra konuşmak çok kolay." diyen Yücel, şöyle devam etti:

"Bu tip utanç verici maçtan sonra özellikle ben, camiamızın karşısına geçmek istedim. Öncelikle kendi şahsım adına, tüm camiam adına, kulübüm adına ne derseniz deyin artık son derece üzgünüz. Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten, tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor."