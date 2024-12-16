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        Haberler Magazin Ebru Gündeş ve Osman Murat Özdemir'in, evliliklerindeki kriz asılsız çıktı - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş ve Osman Murat Özdemir'in, evliliklerindeki kriz asılsız çıktı

        Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir'in önce boşanma kararı aldığı, sonra da barıştıkları iddiaları doğru çıkmadı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Gündeş ile Özdemir'in boşanmayı, gündemlerine hiç almadıkları öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 22:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 02:01
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          2024 Şubat ayında Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir'in, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

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          Çiftin büyük bir tartışma yaşadığı, bu nedenle Ebru Gündeş’in eşyalarını toplayarak Dubai’den İstanbul’a döndüğü öne sürülmüştü.

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          Ancak Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

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          Ebru Gündeş ve Osman Murat Özdemir’in yalnızca küçük bir tartışma yaşadığı, boşanmayı gündemlerine hiç almadıkları ve aslında hiç küsmedikleri öğrenildi.
          Sonuç olarak bir küsme olmadığı için çiftin barışması da doğal olarak söz konusu değil.

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