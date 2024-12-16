Ebru Gündeş ve Osman Murat Özdemir'in, evliliklerindeki kriz asılsız çıktı

Ebru Gündeş ve Osman Murat Özdemir’in yalnızca küçük bir tartışma yaşadığı, boşanmayı gündemlerine hiç almadıkları ve aslında hiç küsmedikleri öğrenildi.

Sonuç olarak bir küsme olmadığı için çiftin barışması da doğal olarak söz konusu değil.