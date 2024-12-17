İsrail ve ABD Yemen'i vurdu
İsrail Hava Kuvvetlerinin de katıldığı iddia edilen saldırıda, ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Açıklama Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapıldı. Yemenli Husiler bugün öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almış ancak füzeler havada imha edilmişti.
İsrail ve ABD'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenliyor. Husiler öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri Husilerin karargâhını hedef aldı.
İsrail basını ise Hizbullah'tan sonra yeni hedefin Husiler olacağını ve Husilere karşı ciddi hava saldırılarının başlayacağını iddia ediyordu.
Düzenlenen hava saldırısının şiddeti ise henüz belli değil.