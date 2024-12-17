Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu...

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz. Avrupa Birliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Görüşmenin ana gündemi atılabilecek ortak adımlardı. Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına verdiğimiz önemi ele aldık. Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğü başta olmak üzere katılımcı bir iradenin gerektiğini söyledik.

Baas rejimi geride büyük bir enkaz bıraktı, bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken, uluslararası toplum yeterli desteği vermedi. REKLAM "BÖLGEMİZDE NE DEAŞ NE PKK'YA YER YOKTUR" Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Türkiye her iki terör örgütünü de sahada bozguna uğratan tek ülkedir. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ ne PKK ve türevlerine yer yoktur.

13 yıllık insani buhran ve insanı çatışma döneminde AB ile birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşleri harekete geçirmek için yeni projeleri de bekliyoruz. Görüşmemizde İsrail'in saldırganlığına bir son verilmesi gerektiğini de vurguladım. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar; Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük. En üst düzey seviyedeki diplomatımız Şam'a geri dönecek. Bütün adımları artırmalıyız, HTŞ ile angajmanımızı sürdürmeliyiz. Suriye'nin erken bir şekilde ayağa kalkması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Avrupa Suriye'nin en büyük bağışçısı. Gerçek anlamda barışçıl bir geçiş döneminin yaşanması gerek.

REKLAM Esad rejiminin yıkılışı Suriye halkına bir ümit veriyor. Bu olabilecek en doğal duygu. Ancak öngörülebilirlik olmadığı için tüm geri dönüşlerin gönüllü bir şekilde olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin burada gerçekten çok önemli bir rolü var, bölgeye istikrar gelmesi için çok büyük bir önemi var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tüm Suriyelilerin ve azınlıkların da güvenliğin sağlanması gerekiyor.

İkinci görev dönemimin ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdim. AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı, niyetimiz bunu geliştirmek. Bu çerçevede güncellenmiş Gümrük Birliği ile iletişimiz başlatmak ben de istiyorum. Türkiye'nin sürekli ve daima milyonlarca kişiye ev sahipliğini yaptığını biliyorum. 2011'denb bu yana AB 10 milyar euroyu mültecilere ve ev sahiplerine sağladı. 2024 için ilave 1 milyar euro sağlanmış durumda. Türkiye gerçekten göç yönetimi konusunda kilit bir ortağımız. Sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek. Türkiye AB arasındaki ilişkiyi derinleştirmek için.

REKLAM Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirmişti. BLINKEN DA ANKARA'YA GELMİŞTİ Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da perşembe akşamı Ankara'ya gelmişti. Blinken önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma günü de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.