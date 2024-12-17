Galatasaray'da Dybala harekatı!
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Paulo Dybala'yı gündemine aldı.
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Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ediyor…
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Bir süredir sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuları listeleyen ve bunlara dair raporlar çıkaran sarı-kırmızılılar Paolo Dybala’yı gündemine aldı.
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Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk kasım ayında İtalya’ya tatile giderken aracı menajer George Gardi’yle bir araya gelmişlerdi.
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Milano’da bir restoranda yemek yiyen üçlü Victor Osimhen’in bonservisi için fikir alışverişi yaparken İtalya’da çıkabilecek fırsatlar üzerine de görüşmüşlerdi.
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Sarı-kırmızılılar Roma’da yolların ayrılmak istendiği Paolo Dybala’yı gündemine aldı.
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Arjantinli futbolcunun temsilcisi, Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası için İstanbul’a geldi.
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Galatasaray, George Gardi’yi ve Dybala’nın menajerini yönetim kurulunun locasında ağırladı.
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4 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Arjantinli futbolcunun mukavelesinde opsiyon maddesi de yer alıyor.
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Dybala’nın Roma formasıyla yedi müsabakada daha 45 dakika ve daha üzeri süre alması durumunda sözleşmesi bir yıl daha uzuyor.
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Arjantinli futbolcunun 4 milyon Euro’luk yıllık ücreti de bu maddenin devreye girmesiyle 7 milyon Euro’ya çıkıyor; iki milyon Euro’luk da bonus yer alıyor.
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İtalyan kulübü Paolo Dybala’yla yollarını bu madde devreye girmeden ayırmak istiyor.
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Bu sezon 18 maçta görev yapan Arjantinli futbolcu 2 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.
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