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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankalar Galataport'a ortak oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bankalar Galataport'a ortak oluyor

        İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve TSKB ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla Galataport'un kredi borcunu yapılandırmak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bankalara; Doğuş'a 3 yıl süreli geri alım hakkı tanımak suretiyle Galataport'ta hisse devri yapılmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:36
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        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
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        Galataport kredi borçlarının yapılandırılması için bankalarla anlaşmaya vardı.

        İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve TSKB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. (Galataport) ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları uyarınca sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

        Söz konusu anlaşma kapsamında Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına (toplam alacaklar içerisindeki payına) göre devralınacak.

        Yapılan anlaşmalara göre İş Bankası Galataport hisselerinin yüzde 7.18'ini, Yapı Kredi yüzde 13.2'sini, Garanti BBVA yüzde 12.28'ini, TSK ise yüzde 5.23'ünü devralacak. Hisse devirlerinin 2024 sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

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