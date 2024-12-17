Bankalar Galataport'a ortak oluyor

Galataport kredi borçlarının yapılandırılması için bankalarla anlaşmaya vardı.

İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve TSKB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. (Galataport) ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları uyarınca sağlanmış borçların, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

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Söz konusu anlaşma kapsamında Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına (toplam alacaklar içerisindeki payına) göre devralınacak. Yapılan anlaşmalara göre İş Bankası Galataport hisselerinin yüzde 7.18'ini, Yapı Kredi yüzde 13.2'sini, Garanti BBVA yüzde 12.28'ini, TSK ise yüzde 5.23'ünü devralacak. Hisse devirlerinin 2024 sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.