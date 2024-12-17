Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu lig sonuncusu Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek, zirvenin 16 puan gerisine düştü. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısındaki performansını değerlendirdi.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Orta saha Gedson’suz eksik bir makine gibiydi. Can ve Chamberlain vasatın altında kalınca Adana Demirspor kalesinde tehlike yaratamadılar. Semih’in bireysel oynaması ayrıca büyük sorun. Uygun durumda pası düşünmeyişi olası gol pozisyonlarını bitirdi. 10 kişi kalan Beşiktaş, enerjisinin tümünü kullandı. İyi mücadele ettiler. Fakat, beraberlik golüne çok yaklaştıkları anlarda son vuruşları kötü kullandılar. Adana Demirspor bu sezon ilk galibiyetini alırken, kaleci Deniz yaptığı kurtarışlar ile sahanın en iyi oyuncusu oldu.
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Ali Gültiken (Sabah): Oyunun ilk yarısı Beşiktaş açısından tam bir felaket… Adana Demirspor herhalde bu sezonun kendince en etkili ilk yarısını Beşiktaş'a karşı oynamıştır. Neredeyse bu bölüm tek kale maç şeklinde geçti. Beşiktaşlı oyuncular ne oyuna başlayabildi ne de oyunun içine girebildiler. İkinci yarı Bakhtiyor ve Muçi'nin oyuna dahil olması ve ön tarafta Rafa'nın ikinci santrfor gibi Semih'in yanına gelmesi Beşiktaş adına hücum zenginliği getirdi ve olumlu bir oyun ortaya çıktı. Yakalanan ve üretilen çok fazla pozisyon var. Yalnızca skor olarak değil, Beşiktaş, gerçek kimliğine bürünmekte zorlanıyor. Bu süreci durduramadı. Ligde bugüne kadar galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a da teslim olarak geri geri gitmeye devam ediyor.
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Bilal Meşe (Milliyet): Kuşkusuz Gedson’un olmayışı, Yusuf Sarı’nın etkili futbolu kaleci Mert’e sıkıntı yarattı, kritik kurtarışlar yaptı, iki gole engel olamadı. Bir de Masuaku var, müthiş bir düşüş içinde, önüne gelen herkes artık onu rahat geçiyor, Mert’i sürekli güç durumda bırakıyor! Benden söylemesi Bakhtiyor onun boşluğunu doldurur... Rafa Silva’ya da nazar mı değdi ne! Dakika 9’da bir pozisyon yakaladı, atamadı! Beşiktaş adına bu negatif tabloda faturanın tamamını Serdar Topraktepe’ye keserseniz haksızlık edersiniz! Zor günlerin adamıdır Topraktepe, elinin altındaki kadro bu ne yapsın, şapkadan tavşan mı çıkarsın? Yönetimin yanlış transfer politikasını hangi kefeye koyacağız, bir de fotoğrafa bu cenahtan bakın, gerçeği görün!
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Sinan Vardar (Fotomaç): Beşiktaş bir türlü istediği golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. İnanılmaz birşey Hasan Arat ortada yok. Kaçmayanlar, kalıp mücadele edenlerle Adana'da beraberdik. Üzüntü sonsuz ama bir gerçek var ki Hasan Arat tarihe geçti. Öyle bir kötü kadro mühendisliği yapılmış ki eksi puanda olan Adana Demirspor elinde kalan bir kaç genç oyuncu ile koca Beşiktaş'ı sahadan sildi. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin, hepimizi kandırdın seni camia affetmeyecek. Bu yaptıkların camia tarafından kesinlikle unutmayacak.
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Oktay Derelioğlu (Takvim): Eğer Adana Demirspor'u da yenemiyorsan şampiyonluktan bahsetmek hayal olur. Beşiktaş'ta kimin ne yaptığını anlayamadım. Ne bir oyun şablonu var ne de bir disiplin. Herkes kafasına göre hareket ediyor. Bu saatten sonra Beşiktaş'ı izlemek taraftar için bir işkence. Artık ümitler başka bir bahara kaldı.
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Ali Ece (Fanatik): 10 numara mevkisine 10 milyon euro dan fazla bonservis bedeli ödeyerek aldığın Muçi’yi sol kanatta oynatmak Mercedes parası ödediğin arabayla mahalle manavına gitmek kadar anlamsız. Son görev yapan üç teknik direktör de Muçi’yi solda oynatmak zorunda kalıyorsa sen zaten ihtiyacın olan arabayı almamışsın, garajda koyacak yer bulamıyorsun. Chamberlain’in de en verimli olduğu yer merkez orta saha, Mario’nun da Beşiktaş harici kariyerinde aynısı geçerli asıl yeri merkez orta saha. Kanat forvet ise yok, kanatsız kartal olmaz kardeşim, dünyanın herhangi bir yerinde kanat forvetsiz 4-2-3-1 de 4-3-3 de oynanmaz kardeşim!
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