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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan ayrılan Lucas Torreira sahadaydı, totemi ise yoktu - Magazin haberleri

        Lucas Torreira sahadaydı, totemi ise yoktu

        Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, yine ayrılık kararı aldı. Galatasaray'ın her maçını tribünden izleyen Devrim Özkan, dün akşamki Trabzonspor maçında stadyuma gitmedi. Maçlara sevgilisinin elini öperek çıkan ve 'totemim' diyen Lucas Torreira, sevgilisi olmadan da takımının galibiyetinde rol oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:45
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        Galatasaraylıların tepkisini çekti
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        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak birbirlerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çift, yine ayrılık kararı aldı. Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yine birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildiler.

        Galatasaray, lig maçında dün akşam Trabzonspor ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşma sonucu Galatasaray maçı 4 - 3 kazandı. Lucas Torreira da takımın maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

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        Galatasaray maçlarında tribündeki yerini alarak sevgilisine destek veren Devrim Özkan, bu kez stadyumda yoktu.

        Fanatik bir Galatasaraylı olan oyuncu, ayrılık kararı sonrasında maçı tribünden seyretmedi.

        Maçlara sevgilisinin elini öperek çıkan ve 'totemim' diyen Lucas Torreira, sevgilisi olmadan takımının galibiyetinde rol oynadı.

        TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

        Bu ayrılık kararı, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Galatasaray'ın oynayacağı kritik Trabzonspor maçı öncesi taraftarlar, Özkan'ın Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı. Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

        - Abla, sürekli ayrılıp barışmayın. Torreira, futbolcu. Sahaya odaklanması gerekiyor lütfen.

        - Abla, Torreira'yı bırakma.

        - Abla, gözünü seveyim bugün derbi var. Barış sonra ayrıl ya...

        - Sezon bitsin öyle ayrıl.

        - Abla ya, maç sonuna kadar bekleyemez miydin?

        - Abla, niye ayrıldınız anlat.

        - Lucas'ı sileni biz de sileriz.

        - Devrim hanım, Lucas Toreria ile yine mi ayrıldınız? Sizi çok yakıştırıyordum.

        - Bir daha Torreira'yı rahatsız etme lütfen.

        - Neden üzüyorsun bizim futbolcumuzu şampiyonluğa oynuyoruz. Bir darılıp bir barışma. Bırakacaksan tamamen bırak, sarılacaksan sıkı sarıl.

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        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan

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