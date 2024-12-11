Demografi değişiyor: Birleşik Krallık'taki en revaçta erkek isim Muhammed

ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor

Son yıllarda ABD ve Çin arasındaki teknoloji sektörü üzerindeki gerilim, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ve küresel teknoloji piyasasını olumsuz etkileyen bir dizi sorunu da beraberinde getiriyor. ABD yasaklamalarla ve kısıtlamalarla Huawei ve TikTok gibi teknoloji devlerini hedefine alırken Çin'den ihracat kısıtlamaları ve NVIDIA misillemesi geldi. Çin'in teknolojik alandaki gelişimine karşı farklı yollarla kendi teknolojilerini ve üretimini savunmaya çalışan tek ülke ABD değil. Özellikle son dönemde Uzak Doğu'dan ithal edilen ürünlere karşı birçok ülkede vergilendirmeler sertleşmeye başladı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Çin'den gelen ürünler için farklı vergilendirmeler uygulamaya başladı.