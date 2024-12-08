Dünyanın en fazla Michelin yıldızına sahip şefi unvanı Alain Ducasse'ye ait. Ünü önce Fransa'ya, ardından tüm dünyaya yayılan Alain Ducasse, kariyerinde öyle bir noktaya geliyor ki günümüzde 3 kıtada 20'den fazla restoranı ve toplam 21 Michelin yıldızı bulunan bir şef. Günümüzde "şeflerin şefi" lakabıyla anılan başarılı isim, açtığı restoranların en ince detaylarına kadar ilgilenmesiyle de takdirleri topluyor. Kendisinin restoranda kullanılacak sandalyelerin kolçaklarından tutun da menüdeki yazıların fontlarına kadar tüm detaylarla tek tek ilgilendiği söyleniyor. Fransa'da bir çiftlikte doğan büyüyen ve 16 yaşında bir restorana çırak olarak giren Ducasse'in neredeyse bir bakışta hangi meyve ve sebzenin lezzetli olup olmadığını anladığı dahi söyleniyor.