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Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?

Yılbaşı gecesinde giyeceğiniz kıyafetlerle ilgili aklınızda birkaç fikir var diyelim... Peki ya makyajınız? Hem yeni yılın temasına uygun hem de cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacak ipuçları için doğru yerdesiniz. Üstelik bu tüyolarla makyajınız saatler geçse de sabit kalacak!

Giriş: 14.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 14.12.2024 - 08:00
Habertürk
Haberler Stil Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?

Yeni yıla sayılı günler kala, ışıltılı bir yılbaşı makyajı için ilham arayışına girdiyseniz doğru adrestesiniz... Hazırsanız, yılbaşı makyajınız için ipuçlarına göz atmaya başlayalım!

MAKYAJIN KALICILIĞINI ARTIRMAK İÇİN İLK BAŞTA CİLT HAZIRLIĞI

Cildinizin makyaja hazır olması, makyajın kalıcılığı ve düzgün görünmesi için oldukça önemli.

Temizleme: Yılbaşı makyajına başlamadan önce cildinizi iyice temizlemenizde fayda var. Cildi kir ve yağdan arındırmak için temizleyici bir jel veya tonik kullanabilirsiniz.

Peeling: Özellikle kış aylarında cilde sık sık nemlendirici uyguluyoruz. Bu da zamanla ölü deriye sebep veriyor. Eğer cildiniz pütürlü bir hal aldıysa nazikçe bir peeling ürünü de kullanabilirsiniz. Bu, makyajın daha pürüzsüz ve uzun süre kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.

Nemlendirici: İster hafif ister ağır ve ışıltılı bir makyaj olsun... Cilt tipinize uygun bir nemlendirici mutlaka kullanın. Cildiniz kuruysa nemlendirici etkili makyaj baz kullanmak da faydalı... Nemlendirici, fondötenin ciltle bütünleşmesine ve cildin kuru görünmemesine yardımcı oluyor.

Makyaj bazı: Işıltı veren ve gözeneklerin görünümünü minimal hale getiren makyaj bazları, yılbaşı makyajlarının olmazsa olmazı. Ten makyajına başlamadan önce bu tarz bir ürün kullanmak ışıl ışıl bir görünüm sağlayabilir.

TEN MAKYAJI

Bazı makyaj artistleri ten makyajının bozulmaması ve göz altlarına far dökülürse rahatça temizleyebilmek için önce göz makyajını tamamlıyor. Ancak biz makyaja tenden başlıyoruz. Siz dilerseniz ilk göz, sonra cilt ürünleri kullanabilirsiniz.

Fondöten: Ten renginize uygun bir fondöten uygulayın. Yılbaşı gecesinde cildinizin ışıl ışıl görünmesi için mat fondötenler yerine daha ışıltılı ya da ıslak bitişe sahip fondötenleri tercih edebilirsiniz. Fondötenin cilde uyumu için boynunuzla aynı renkte olmasına dikkat edebilirsiniz.

Kapatıcı: Göz altındaki morlukları veya ciltteki kusurları gizlemek için sıra kapatıcıda! Aydınlatıcı etkisi olan kapatıcılar, kusurları gizlerken yüzünüzde de aydınlık bir görüntü oluşturacaktır. Göz altlarına kapatıcı dolmaması için son adımda cildinize ince bir katman pudra geçebilirsiniz.

Aydınlatıcı: Yılbaşı makyajında aydınlatıcı kullanmak oldukça önemli. Aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinizin üzerine, burun ucunuza, kaş altına ve dudak üstüne uygulayarak cildinize doğal bir ışıltı katabilirsiniz..

Kontür: Yüz hatlarınızı belirginleştirmek ve daha ince göstermek için kontür kullanabilirsiniz. Kontür ürününü çene hattınız, elmacık kemiklerinizin altına ve alın bölgesinin saçla birleşen kısımlarına uygulayarak daha çekici ve belirgin hatlar elde edebilirsiniz.

GÖZ MAKYAJI

Göz makyajı, yılbaşı gecesinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri.

Göz farı: Yılbaşı gecesi ışıltılı ve simli göz farları mükemmel bir seçenek! Altın, gümüş, bakır ve bronz tonlarından cilt ve kıyafetinize uygun olanını seçebilirsiniz. Göz kapağınızın dış köşesine daha koyu bir far uygulayarak derinlik katabilirsiniz.

Dumanlı göz makyajı: Daha dramatik bir görünüm için dumanlı göz makyajını tercih edebilirsiniz.

Eyeliner: Işıltılı bir far kullanacaksanız dahi ince bir eyeliner makyajı daha da güzelleştirecektir. Kalem veya likit eyeliner ile gözünüzün üst ve alt kirpik diplerine ince bir hat çekin. Daha cesur bir görünüm için eyeliner'ı yukarıya doğru uzatarak ince bir kuyruk yapabilirsiniz.

Maskara: Yoğun kirpikler, göz makyajının vazgeçilmezi. Hacimli bir maskara kullanarak kirpiklerinizi belirginleştirebilir veya takma kirpiklerle gözlerinize ekstra hacim ve uzunluk katabilirsiniz.

SIRA KAŞLARDA!

Yüz şekline göre şekillendirilen doğru bir kaş tasarımının, hatları tamamen değiştirdiğini unutmamak gerek!

Kaş doldurma: Eğer seyrek kaşlara sahipseniz, kaşlarınızı doldurmayı ihmal etmeyin.

Kaş sabitleme: Ne kadar güzel göz makyajı yapsanız da sabitlenmemiş, aşağı doğru inen şekilsiz kaşlar, yılbaşı makyajınıza gölge düşürecektir. Bu nedenle kaş jeli kullanarak kaşları sabitlemeyi atlamamak gerekiyor.

DUDAK MAKYAJI

Bordo, kırmızı rujları günlük makyajda kullanmak çok da kolay olmuyor. Yılbaşı, kırmızı rujları makyaj çekmecesinden çıkarmak için mükemmel bir zaman! Ama kırmızı ruju uygulamanın da incelikleri var!

Dudak kalemi: Koyu renklerde rujlar tercih edecekseniz mutlaka önden bir kalem uygulamalısınız. Dudak kalemiyle dudağı çerçevelemek rujun dağılmasını engeller ve dudakları belirginleştirir.

Ruj: Yılbaşı için kırmızı, bordo veya mürdüm rengi gibi çarpıcı renkler tercih edebilirsiniz. Daha sade bir görünüm için doğal tonları da kullanılabilir. Bu tercih, kıyafet ve göz makyajı yoğunluğuna göre değişiyor.

Işıltılı dudak: Dudaklarınızın daha dolgun ve parlak görünmesini istiyorsanız, ışıltılı bir dudak parlatıcısı kullanabilirsiniz.

ALLIK VE MAKYAJ SABİTLEYİCİSİYLE SON DOKUNUŞLAR

Yılbaşı makyajınızın kusursuz görünmesi için son adımlar oldukça önemli.

Allık: Yüzünüze doğal bir renk katmak için allık olmazsa olmaz.

Sabitleyici sprey: Sabitleyici sprey makyajınızın gece boyunca dağılıp bozulmamasını sağlayacaktır.

Simli detaylar: Makyajınıza simli farlar, eyeliner veya vücut spreyi ekleyerek ışıltıyı artırabilirsiniz.

SON ÖNERİ: DENGE!

Yılbaşı makyajında parıltı ve biraz abartıda sakınca yok elbette. Ancak göz ve dudaklardan birine yoğunluk verilmesinde fayda var. Eğer parıltılı bir göz makyajı yapacaksanız doğal tonlarda ruj ve allık daha dengeli durabilir. Öte yandan yılbaşının olmazsa olmazı kırmızı rujlarda ise daha aydınlık ve sade bir göz makyajı daha canlı ve hoş gözükecektir.

*Görseller Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu. Avrupa'da haftayı Başakşehir galibiyetle, Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yenilgiyle kapattı. Temsilcilerimizin maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye ve Gazze'deki durumu görüştük. Önceliğimiz Suriye'de istikrar" dedi. Blinken ise DEAŞ ile mücadelenin zorunluluğunu görüştüklerini söyledi ve "Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük oranda mutabıkız" dedi. Dün akşam Ankara'ya gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmişti
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, bir anime olarak vizyona giriyor. "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde anlatılan olaylarından 183 yıl öncesini konu ediniyor. Bu hafta aksiyon sevenler için Avcı Kraven ve Haldun Dormen, Mustafa Alabora ile Erkan Petekkaya'nın oyuncu kadrosunda bulunduğu Hain filmi vizyonda olacak. Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştiği Her Şeyin Başı Merkür de eğlenceli bir romantik komedi filmi olarak öne çıkıyor. 15 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde Bütün Çılgınlar Beni Sever, 18 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde Van Gogh, 19 Aralık'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyunları sahnelenecek. 17 Aralık'ta AKM'de 70'ler ve 80'ler, Türk pop müziğini dinleyeceğimiz Ustalardan İzler konseri ve 18 Aralık'ta Jolly Joker Kartal'da Nazan Öncel konseri olacak. "Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması" sergisini Müze Gazhane'de 31 Ocak'a 2025'e kadar, Brezilyalı foto muhabir Sebastião Salgado'nun "Genesis" sergisi Tophane-i Amire'de 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
2025'te ekonomi nasıl olacak? Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne? ABD Başkanı seçilen Trump'ın "savaşları bitirme" vaadi sonrası altındaki düşüş sürer mi? Fed ve TCMB'nin faiz kararları doları nasıl etkiler? Borsa İstanbul'un seyri ne olacak? Yabancı yatırımcı gelecek mi? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Finans Editörü Rahim Ak yanıtladı.
En güçlü kadınlar
Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna; Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine girdi