Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?
Yılbaşı gecesinde giyeceğiniz kıyafetlerle ilgili aklınızda birkaç fikir var diyelim... Peki ya makyajınız? Hem yeni yılın temasına uygun hem de cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacak ipuçları için doğru yerdesiniz. Üstelik bu tüyolarla makyajınız saatler geçse de sabit kalacak!
Yeni yıla sayılı günler kala, ışıltılı bir yılbaşı makyajı için ilham arayışına girdiyseniz doğru adrestesiniz... Hazırsanız, yılbaşı makyajınız için ipuçlarına göz atmaya başlayalım!
MAKYAJIN KALICILIĞINI ARTIRMAK İÇİN İLK BAŞTA CİLT HAZIRLIĞI
Cildinizin makyaja hazır olması, makyajın kalıcılığı ve düzgün görünmesi için oldukça önemli.
Temizleme: Yılbaşı makyajına başlamadan önce cildinizi iyice temizlemenizde fayda var. Cildi kir ve yağdan arındırmak için temizleyici bir jel veya tonik kullanabilirsiniz.
Peeling: Özellikle kış aylarında cilde sık sık nemlendirici uyguluyoruz. Bu da zamanla ölü deriye sebep veriyor. Eğer cildiniz pütürlü bir hal aldıysa nazikçe bir peeling ürünü de kullanabilirsiniz. Bu, makyajın daha pürüzsüz ve uzun süre kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.
Nemlendirici: İster hafif ister ağır ve ışıltılı bir makyaj olsun... Cilt tipinize uygun bir nemlendirici mutlaka kullanın. Cildiniz kuruysa nemlendirici etkili makyaj baz kullanmak da faydalı... Nemlendirici, fondötenin ciltle bütünleşmesine ve cildin kuru görünmemesine yardımcı oluyor.
Makyaj bazı: Işıltı veren ve gözeneklerin görünümünü minimal hale getiren makyaj bazları, yılbaşı makyajlarının olmazsa olmazı. Ten makyajına başlamadan önce bu tarz bir ürün kullanmak ışıl ışıl bir görünüm sağlayabilir.
TEN MAKYAJI
Bazı makyaj artistleri ten makyajının bozulmaması ve göz altlarına far dökülürse rahatça temizleyebilmek için önce göz makyajını tamamlıyor. Ancak biz makyaja tenden başlıyoruz. Siz dilerseniz ilk göz, sonra cilt ürünleri kullanabilirsiniz.
Fondöten: Ten renginize uygun bir fondöten uygulayın. Yılbaşı gecesinde cildinizin ışıl ışıl görünmesi için mat fondötenler yerine daha ışıltılı ya da ıslak bitişe sahip fondötenleri tercih edebilirsiniz. Fondötenin cilde uyumu için boynunuzla aynı renkte olmasına dikkat edebilirsiniz.
Kapatıcı: Göz altındaki morlukları veya ciltteki kusurları gizlemek için sıra kapatıcıda! Aydınlatıcı etkisi olan kapatıcılar, kusurları gizlerken yüzünüzde de aydınlık bir görüntü oluşturacaktır. Göz altlarına kapatıcı dolmaması için son adımda cildinize ince bir katman pudra geçebilirsiniz.
Aydınlatıcı: Yılbaşı makyajında aydınlatıcı kullanmak oldukça önemli. Aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinizin üzerine, burun ucunuza, kaş altına ve dudak üstüne uygulayarak cildinize doğal bir ışıltı katabilirsiniz..
Kontür: Yüz hatlarınızı belirginleştirmek ve daha ince göstermek için kontür kullanabilirsiniz. Kontür ürününü çene hattınız, elmacık kemiklerinizin altına ve alın bölgesinin saçla birleşen kısımlarına uygulayarak daha çekici ve belirgin hatlar elde edebilirsiniz.
GÖZ MAKYAJI
Göz makyajı, yılbaşı gecesinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri.
Göz farı: Yılbaşı gecesi ışıltılı ve simli göz farları mükemmel bir seçenek! Altın, gümüş, bakır ve bronz tonlarından cilt ve kıyafetinize uygun olanını seçebilirsiniz. Göz kapağınızın dış köşesine daha koyu bir far uygulayarak derinlik katabilirsiniz.
Dumanlı göz makyajı: Daha dramatik bir görünüm için dumanlı göz makyajını tercih edebilirsiniz.
Eyeliner: Işıltılı bir far kullanacaksanız dahi ince bir eyeliner makyajı daha da güzelleştirecektir. Kalem veya likit eyeliner ile gözünüzün üst ve alt kirpik diplerine ince bir hat çekin. Daha cesur bir görünüm için eyeliner'ı yukarıya doğru uzatarak ince bir kuyruk yapabilirsiniz.
Maskara: Yoğun kirpikler, göz makyajının vazgeçilmezi. Hacimli bir maskara kullanarak kirpiklerinizi belirginleştirebilir veya takma kirpiklerle gözlerinize ekstra hacim ve uzunluk katabilirsiniz.
SIRA KAŞLARDA!
Yüz şekline göre şekillendirilen doğru bir kaş tasarımının, hatları tamamen değiştirdiğini unutmamak gerek!
Kaş doldurma: Eğer seyrek kaşlara sahipseniz, kaşlarınızı doldurmayı ihmal etmeyin.
Kaş sabitleme: Ne kadar güzel göz makyajı yapsanız da sabitlenmemiş, aşağı doğru inen şekilsiz kaşlar, yılbaşı makyajınıza gölge düşürecektir. Bu nedenle kaş jeli kullanarak kaşları sabitlemeyi atlamamak gerekiyor.
DUDAK MAKYAJI
Bordo, kırmızı rujları günlük makyajda kullanmak çok da kolay olmuyor. Yılbaşı, kırmızı rujları makyaj çekmecesinden çıkarmak için mükemmel bir zaman! Ama kırmızı ruju uygulamanın da incelikleri var!
Dudak kalemi: Koyu renklerde rujlar tercih edecekseniz mutlaka önden bir kalem uygulamalısınız. Dudak kalemiyle dudağı çerçevelemek rujun dağılmasını engeller ve dudakları belirginleştirir.
Ruj: Yılbaşı için kırmızı, bordo veya mürdüm rengi gibi çarpıcı renkler tercih edebilirsiniz. Daha sade bir görünüm için doğal tonları da kullanılabilir. Bu tercih, kıyafet ve göz makyajı yoğunluğuna göre değişiyor.
Işıltılı dudak: Dudaklarınızın daha dolgun ve parlak görünmesini istiyorsanız, ışıltılı bir dudak parlatıcısı kullanabilirsiniz.
ALLIK VE MAKYAJ SABİTLEYİCİSİYLE SON DOKUNUŞLAR
Yılbaşı makyajınızın kusursuz görünmesi için son adımlar oldukça önemli.
Allık: Yüzünüze doğal bir renk katmak için allık olmazsa olmaz.
Sabitleyici sprey: Sabitleyici sprey makyajınızın gece boyunca dağılıp bozulmamasını sağlayacaktır.
Simli detaylar: Makyajınıza simli farlar, eyeliner veya vücut spreyi ekleyerek ışıltıyı artırabilirsiniz.
SON ÖNERİ: DENGE!
Yılbaşı makyajında parıltı ve biraz abartıda sakınca yok elbette. Ancak göz ve dudaklardan birine yoğunluk verilmesinde fayda var. Eğer parıltılı bir göz makyajı yapacaksanız doğal tonlarda ruj ve allık daha dengeli durabilir. Öte yandan yılbaşının olmazsa olmazı kırmızı rujlarda ise daha aydınlık ve sade bir göz makyajı daha canlı ve hoş gözükecektir.
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