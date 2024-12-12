Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
Vitamin ve gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanılması sağlığı tehdit edebilir. Kontrolsüzce kullanılan bu ürünler böbrek taşı, karaciğer hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker, "İhtiyacı olan kişiler kullanmalı; çünkü günümüzde yediğimiz gıdalarda vitamin oranları geçtiğimiz yıllara kıyasla maalesef daha az. Bu nedenle örneğin, sporcularda D vitamini, magnezyum, kalsiyum, wheey proteini; 50 yaş üstünde de kollajen, omega 3 gibi vitamin ya da mineral takviyesi ihtiyacı meydana gelebilir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Son yıllarda vitamin ve gıda takviyelerinin kullanımı adeta moda haline geldi. Pek çok kişi çevresinden duyduğu önerilerle vitamin veya gıda takviyesi satın alıyor. Ancak rastgele kullanılan bu ürünlere gerçekten ihtiyaç var mı? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker, vitaminlerin bilinçsizce kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.
VİTAMİN KULLANIMI NEDEN YAYGINLAŞTI?
Uzm. Dr. Tamer Çeviker, vitamin kullanımının artışıyla ilgili, "Son yıllarda çok sayıda kişi, çevresinden duyduğu bilgilerle vitamin ve mineral takviyelerine yönelir oldu. Bu durum, büyük bir pazar oluşturdu. Gerçekten de ihtiyacı olan kişiler kullanmalı; çünkü günümüzde yediğimiz gıdalarda vitamin oranları geçtiğimiz yıllara kıyasla maalesef daha az. Bu nedenle örneğin, sporcularda D vitamini, magnezyum, kalsiyum, wheey proteini; 50 yaş üstünde de kollajen, omega 3 gibi vitamin ya da mineral takviyesi ihtiyacı meydana gelebilir" dedi.
VİTAMİN VE TAKVİYELER KONTROLSÜZ KULLANILMAMALI
Uzman desteği olmadan rastgele vitamin kullanmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzm. Dr. Çeviker, "Kontrolsüz vitamin ya da takviyelerin kullanımı böbrek fonksiyon bozukluğu, böbrek taşı, karaciğer hastalıkları ve mide rahatsızlıklarına yol açar" ifadelerini kullandı.
VİTAMİN EKSİKLİĞİ HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?
Uzm. Dr. Çeviker, sık kullanılan ve bu vitaminlerin eksikliklerinde görülen belirtileri şu şekilde özetledi:
D vitamini: Eksikliği, sırt ve kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilere yol açar. Kas-eklem sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir.
B12 vitamini: Eksikliğinde unutkanlık, dalgınlık ve dikkat dağınıklığı gibi belirtiler ortaya çıkar. Beyin ve sinir sistemi sağlığı için kritik bir rol oynar.
B vitaminleri (B1-B6): Eksikliği halsizlik, sık hastalanma ve cilt sorunlarına neden olur. Bağışıklık sistemi, kan yapımı ve sinir sistemi için önemlidir.
Folik asit: Gebelik döneminde nörolojik gelişim için kritik bir vitamin olup, eksikliği yorgunluk ve halsizliğe neden olur.
C vitamini: Eksikliği hastalıklara yatkınlık ve vücut onarımında aksamalara yol açar. Bağışıklık sistemi ve vücudun yenilenmesi için önemlidir.
Biotin (B7): Eksikliği saç dökülmesine neden olur. Saç ve deri sağlığı için önemlidir.
VİTAMİN VE TAKVİYELER ÇOK SIK KULLANILIYOR
Özellikle multivitaminler, C vitamini, B12 ve D vitamini gibi takviyelerin çok sık kullanıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çeviker, bu vitaminlerin yılda en az iki defa kan tetkiki olarak bakılması gerektiğini ve ihtiyaca göre alınmasını önerdi.
YAZIN D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALINMALI MI?
Yaz dönemlerinde D vitamini takviyesi almaya gerek olmadığını kaydeden Çeviker, "Yaz dönemlerinde güneş, ihtiyacımız olan D vitaminini sağlar; ancak kış aylarında takviye alımı hayat kalitesini artırabilir. Ülkemizde yeterince güneş ışığımız var. Öğleden önce ve akşam 16.00'dan sonra yapılacak güneş altındaki her türlü gezi ve faaliyet bizim yeterince D vitamini üretmemize izin verecek ve depolamamızı sağlayacaktır" dedi.
D VİTAMİNİ SAYESİNDE HASTALIKLAR DAHA HAFİF ATLATILIYOR
Yumurta sarısı, somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıkların da D vitamininden zengin olduğunu söyleyen Çeviker, şunları söyledi: "Ancak biz D vitaminini en çok güneş ışığı sayesinde cildimizde üretiriz. Kış döneminde d vitamini rezervlerimiz azalır o zaman d vitamini takviyeleri almak kişinin hayat kalitesini artırmak için uygun olacaktır. Covid-19 salgınından çıktıktan sonra D vitamininin bağışıklık sistemi için önemi daha büyük bir önem kazandı. Hastaların kış döneminde D vitamini kullanmaları hastalıklara yakalanma sıklıklarını azalttı. Geçirilen hastalıkların da daha hafif geçirilmesini sağladı" diye konuştu.