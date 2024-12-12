Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?

"Mavi Kuşak", dünyanın en yaşlı ve en iyi hayat standartlarına sahip olan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapan coğrafi bölgelere verilen bilimsel olmayan bir terim. Bu kıstaslara uyan ise beş bölge var: Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Icairia ve Sardinia. Son üye ise, katı kuralların getirilmesiyle yaşam süresi 65'ten 85'e yükselen Singapur. Buralarda yaşayan insanlar, genelde bitkisel bazlı besleniyor. Gün içinde egzersizler yapıyor. Yeteri kadar uyuyor. Aktif bir sosyal yaşantısı ve hayatta bir amacı var.