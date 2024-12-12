Tokyo Valiliği doğum oranını artırmak için haftada 4 dört gün çalışmaya geçmeyi planlıyor

Dünya genelinde doğum oranları ülkeler arasında hızla düşüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Wall Street Journal'da çıkan haberde, küresel doğurganlık oranının nüfusu sabit tutmak için gereken noktanın altına düştüğü ifade edilmişti.

Avrupa ve ABD'nin yanı sıra Japonya da doğum oranlarının düştüğü, yaşlı nüfusun arttığı bir ülke haline geliyor. Ancak diğer ülkelere kıyasla Japonya 'fazla mesai' kültürüyle biliniyor. Bu kapsamda Tokyo Valiliği doğum oranlarını artırmak için haftada dört gün çalışma düzenine geçmeye hazırlanıyor.

REKLAM advertisement1

NİSAN AYINDA UYGULAMAYA GEÇECEK Tokyo Valisi Yuriko Koike, Nisan ayından itibaren metropol hükümetinin çalışanlarının her hafta üç gün izin alma seçeneğine sahip olacağını duyurdu. REKLAM Tokyo Valisi Koike, Tokyo Metropolitan Meclisi'nin dördüncü olağan oturumunda yaptığı konuşmasında, "Çalışma tarzlarını esnek bir şekilde gözden geçireceğiz ve kimsenin doğum veya çocuk bakımı gibi yaşam olayları nedeniyle kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ülkede doğum oranlarının bu kadar düşmesinin bir nedeninin de fazla çalışma saatleri olduğu düşünülüyor. Tokyo'da planlanan bu uygulama, ülkenin doğurganlık oranının rekor seviyede düşük olduğu bir zamanda Japon çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için tasarlandı. Musk: "Avrupa ölüyor" Haberi Görüntüle Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre, geçen yıl, hükümetin gençleri aile kurmaya motive etme çabalarını artırmasına rağmen, bir kadının ömrü boyunca beklenen çocuk sayısı yalnızca 1,2'ye düştü. Bir nüfusun istikrarlı şekilde büyümesi için bu sayının en az 2,1 olması gerekiyor.

Tokyo Valisi ayrıca, ilkokulda çocuğu olan ebeveynlerin maaşlarının bir kısmından vazgeçerek işten erken çıkmalarını sağlayan bir uygulamayı da duyurdu. Koike, "Tokyo'nun, ülke için bu zorlu zamanlarda halkımızın hayatlarını, geçim kaynaklarını ve ekonomisini korumak ve geliştirmek için inisiyatif alma zamanı geldi" dedi. REKLAM 1969'DAN BU YANAN EN DÜŞÜK ORAN Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW), geçen yıl Japonya'da yalnızca 727 bin 277 doğum kaydedildiğini bildirmişti.

MHLW, bu sene ocak-haziran döneminde doğum sayısının 350 bin 74 olarak bildirdi. Geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 6 düşen bu sayı, 1969'dan beri "en düşük" olarak kayda geçti. 4 GÜN ÇALIŞMA PROGRAMI Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan 4 Day Week Global tarafından koordine edilen haftada dört gün çalışma pilot programına 2022'de dünya çapında çeşitli şirketler katıldı.

Denemelere katılan 10 çalışandan 9'undan fazlası dört günlük çalışma haftasına devam etmek istedi. Bunun kendilerine daha iyi geldiğini, fiziksel, ruhsal sağlık ve iş-yaşam dengesi sağladığını ve genel yaşam memnuniyetini artırdığını bildirdiler. Pilot programa katılan şirketlerin çoğunda çalışanların, stres, tükenmişlik, yorgunluk ve iş-aile çatışması gibi sorunların hepsinin azaldığı görüldü.

Pilot programa katılan ülkelerden biri olan Singapur, tüm firmaların dört günlük çalışma haftaları veya kademeli saatler dahil olmak üzere çalışanların esnek çalışma düzenlemeleri taleplerini dikkate almasını gerektiren yeni yönergeler getirdi.