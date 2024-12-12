Spor yazarları Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao mağlubiyetini değerlendirdi: Artık en güçlü rakibi, taraftarı!

"HAYAL ETMEK MAALESEF ZOR"

Engin Verel: "İkinci yarıda Mourinho'nun yaptığı müdahaleler doğruydu ama o saatten sonra rüzgarı tersine çevirmek zor. Üstelik bir Avrupa Kupası maçında, Athletic gibi sistem takımlarına karşı 2-0'dan dönmek çok daha zor. Buna rağmen çok net fırsatlar vardı ama umutları yeşertecek gol gelmeyince gerginlik de büyüdü. Zaten Mert'in oyundan atılmasından sonra da yapacak pek bir şey kalmadı. Bu kadar deneyimli bir takımın, bu kadar çok hata yapması anlaşılır gibi değil. Her şeye rağmen enseyi karartmamak lazım. Fenerbahçe grupta kalan iki maçını; Lyon ile evinde Midtjylland ile deplasmanda oynayacak. İkisini de kazanıp en kötü ihtimalle Play-Off'a kalabilir. Bu futbolla çok daha ilerisini hayal etmek maalesef zor." [Akşam]