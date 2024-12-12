Spor yazarları Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao mağlubiyetini değerlendirdi: Artık en güçlü rakibi, taraftarı!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Athletic Bilbao'ya mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Athletic Bilbao'ya mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
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"MOURINHO DA EN AZ SAMET KADAR HATALI"
Uğur Meleke: "Aynı oyuncu, aynı şekilde, yaklaşık 600 günde 4 büyük maçta 4 büyük geri pas hatası yapıyor. Hepsi ilk yarıda, genelde maçların başlangıcında eksik ya da fazla konsantrasyon, sorun her neyse bir şekilde sürekli gol yediriyor. Her seferinde tribünlerin önünde takım arkadaşını suçluyor. Ben artık bu noktada bu futbolcu kadar, onu büyük maçlarda sahaya koyan hocaları da suçlu buluyorum. Dün özelinde Mourinho da en az Samet kadar kabahatli benim nazarımda." [Hürriyet]
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"NEDEN BU KADAR ISRAR EDİYOR?"
Güntekin Onay: "Jose Mourinho gibi büyük kariyere sahip, dağ gibi tecrübesi olan bir teknik adam Samet, En-Nesyri ve Szmansyki’de neden bu kadar ısrar ediyor? Anlamak mümkün değil. Sıradaki Avrupa maçı Lyon ile. Fenerbahçe, Fransız temsilcisini yenemezse bu ligden çıkma şansını da iyice zora sokar." [Hürriyet]
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"ARTIK EN GÜÇLÜ RAKİBİ, TARAFTARI"
Gürcan Bilgiç: "Hâlâ Fenerbahçe'nin ruhunu anlamış değil. Kendi hesapları içinde "defans kültüründen" bahsedebiliyor. Kulübesindeki "garanti" oyunculara rağmen Samet'i oynatıyor. Saha içi planda ortaya koyduğu tek farklılık Amrabat'ı iki stoperin önüne koyması. Yenilmek değil hassas nokta, Fenerbahçe'nin takım olarak agresifliği ortaya koyamaması, baskıyı doğru yapamaması. Special One'ın karşısında güçlü bir rakip var; Fenerbahçe taraftarı…" [Sabah]
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"PRES YAPMIYOR, ÇALIM ATAMIYOR"
Ömer Üründül: "Birçok kişiyle ters düşecek genel görüşüm var. Tadic'in kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerinden birine zıt kutup teşkil ediyor. Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok. Eğer Mourinho, Tadic'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına gireceğini zor görüyorum." [Sabah]
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"KARİZMASINI ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR"
Attila Gökçe: "Biraz geriye çekilerek olayın bütününe bakarsak… Mourinho’nun oyuna müdahalede devre arasını beklediğini gördük. Oysa ilk yarıda, oyun akışının içinde uyarıları ve müdahaleleri olabilirdi. Portekizli hoca, Samet’i oyundan daha erken alabilirdi. Sakatlıktan dönen İrfan Can Kahveci de arkadaşlarından beklenen reaksiyonu Dzeko’nun katılımıyla Fenerbahçe çift santrforlu oyunu göstererek bir şeyler anımsatmak istedi, ama nafile! Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa’da üst üste ikinci maçı kaybetti. Her iki maçta hedef şansını zayıflatacak nitelikte. Mourinho’nun zor zamanlarda karizmasını, vizyonunu ve enerjisini ortaya koyması gerekiyor." [Milliyet]
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"HİÇ BÖYLE TEPKİ GELMEMİŞTİ"
İlker Yağcıoğlu: "Dün gecenin olayı tribünlerin Ali Koç'u istifaya davet etmesiydi. Başkanın 7. yılında Kadıköy'de çok kötü sonuçlar oldu ama hiç taraftarlardan böyle tepki gelmemişti. Beşiktaş ve ardından bu maç Ali Koç'un kredisini bitirmiş gibi gözüküyor. Dün geceden sonra Fenerbahçe'nin çok zorlu anlar yaşayacağını söylemek mümkün." [Takvim]
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"DERS VERDİLER"
Ali Gültiken: "Athletic Bilbao aslında bizim ülke olarak ders almamız gereken en önemli takımlardan biri. Sürekli transfer haberleri üzerinden oluşturulmaya çalışılan bir futbol düzeni karşısında kendi kültürünü yaratabilmiş ve bunu da saha sonuçlarına yansıtabilmiş bir takımın verdiği dersi ülke olarak izlemiş olduk." [Sabah]
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"TARTIŞILAN İSİM MOURINHO"
İbrahim Yıldız: Şimdi, taraflı tarafsız herkes Mourinho’yu tartışıyor. Dünya çapında bir teknik adamın performansı sorgulanıyor. Geçen yılın hazır takımına yapılan takviyeler ile güçlendiği varsayılan Fenerbahçe, aksine gücünden çok şey kaybetmiş. Oynanan maçlara baktığımızda bunu çok net olarak görüyoruz. Taraftar haklı olarak tepkisini gösteriyor. Uzun süredir beklenen şampiyonluğun gelmemesinin sonucudur bu tepkiler. Bu nedenle taraftara kızmak haksızlık olur. Mourinho, oyuncu seçiminde, sahaya çıkardığı 11’de, oynattığı oyunda ne yazık ki başarısız. Kredisi tükenen bir isim olarak gündemde yerini alan Portekizli teknik adam bundan sonra ne yapar bilinmez. Görünen o ki, takımın enerjisi ve coşkusu çok düşük. Bunun çözülmesi gerekir. Yönetim, daha fazla geç kalmadan Mourinho’nun yetkilerini bir kez daha gözden geçirmek zorunda. [Habertürk]
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"HAYAL ETMEK MAALESEF ZOR"
Engin Verel: "İkinci yarıda Mourinho'nun yaptığı müdahaleler doğruydu ama o saatten sonra rüzgarı tersine çevirmek zor. Üstelik bir Avrupa Kupası maçında, Athletic gibi sistem takımlarına karşı 2-0'dan dönmek çok daha zor. Buna rağmen çok net fırsatlar vardı ama umutları yeşertecek gol gelmeyince gerginlik de büyüdü. Zaten Mert'in oyundan atılmasından sonra da yapacak pek bir şey kalmadı. Bu kadar deneyimli bir takımın, bu kadar çok hata yapması anlaşılır gibi değil. Her şeye rağmen enseyi karartmamak lazım. Fenerbahçe grupta kalan iki maçını; Lyon ile evinde Midtjylland ile deplasmanda oynayacak. İkisini de kazanıp en kötü ihtimalle Play-Off'a kalabilir. Bu futbolla çok daha ilerisini hayal etmek maalesef zor." [Akşam]
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