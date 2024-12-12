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        Haberler Dünya FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldı | Dış Haberler

        FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldı

        FBI Direktörü Christopher Wray, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı. Trump'ın Kash Patel'i yeni dönemde FBI Direktörlüğüne aday göstermesinin ardından Wray'in mevcut görevinden ayrılacağı açıklamasını bekleniyordu. Wray, istifa kararını "Bu benim için hiç kolay olmayacak" sözleriyle duyururken, Trump kararı "Amerika için harika bir gün" ifadeleriyle değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 08:15 Güncelleme: 12.12.2024 - 08:15
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        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
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        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı.

        FBI Direktörü Wray, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ocak 2025'te sona erecek Joe Biden döneminin bitiminde görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump'ın Kash Patel'i yeni dönemde FBI Direktörlüğüne aday göstermesinin ardından Wray'in mevcut görevinden ayrılacağı açıklamasını bekleniyordu.

        10 YILLIK GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN İSTİFA EDECEK

        Wray'in kararı, 10 yıllık görev süresinin bitiminden iki buçuk yıldan fazla bir süre önce ayrılacağı anlamına geliyor.

        Trump tarafından 2017 yılında FBI Direktörlüğü görevine getirilen Wray, Cumhuriyetçiler tarafından özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından sonraki süreci yönetimi nedeniyle eleştiriliyordu.

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        WRAY: BU BENİM İÇİN KOLAY DEĞİL

        Wray açıklamasında, "Burası için doğru şeyin, Ocak ayındaki mevcut yönetimin sonuna kadar görev yapmam ve sonra istifa etmem olduğuna karar verdim. Bu benim için kolay değil. Burayı seviyorum, misyonumuzu seviyorum ve halkımızı seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Wray, FBI'ın çalışmalarını etkilemeye çalışacak kişilere imalı bir gönderme yaptı ve "Biz hiçbir tarafta değiliz. Amerikan halkının tarafındayız, anayasanın tarafındayız. Ve ne olursa olsun, burada işimizi her zaman titizlikle ve dürüstlükle yapmaya kararlı olmalıyız. Bu, gerçekleri nereye götürürse götürsün, kimin hoşuna giderse gitsin takip etmek anlamına gelir - çünkü her zaman hoşlanmayan birileri vardır. Bu, soruşturmaları korku veya kayırma olmadan yürütmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

        TRUMP: AMERİKA İÇİN HARİKA BİR GÜN

        Wray'in istifa kararı, Trump tarafından sevinçle karşılandı. Trump sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajında, "Amerika için harika bir gün" ifadelerini kullandı. Wray'in ayrılışının ABD adalet sisteminin "silahlandırılması" olarak nitelendirdiği şeye son vereceğini söyledi.

        "ONA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

        Bir önceki başkanlık görevinde Wray'i FBI Direktörü olarak atayan Trump, bu kez Wray'e yönelik şikayetlerini yazdı. Trump mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri Adaletsizlik Bakanlığı olarak bilinen şeyin Silahlandırılmasına son verecek. Ona ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi tüm Amerikalılar için hukukun Üstünlüğünü geri getireceğiz." dedi.

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        Trump, ayrıca Florida'daki malikanesi FBI tarafından yapılan baskını hatırlatarak, "FBI'ın sebepsiz yere evime yasadışı baskın düzenlediğini ve beni yasadışı bir şekilde görevden almak ve suçlamak için gayretle çalıştığını" ekledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #FBI
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