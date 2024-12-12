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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak - 12 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz sağanak yağmurlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 07:30
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        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 10°

        Ankara

        Yağmurlu 10°

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı bulutlu 20°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 13°

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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