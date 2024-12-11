Sancaktepe’de inşaatta çalışan iş makinesi yan binanın duvarını yıktı

Sancaktepe'deki olay dün öğle saatlerinde Kemal Türker Mahallesi Özöztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki inşaat alanında çalışan iş makinesi, inşaatın yanında bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak, yıktı.

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O sırada oturma odasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairenin oturma odasınının duvarı ve içerideki eşyalar zarar gördü. Yıkılan duvarın inşaat sahipleri tarafından tekrar örüldüğü görüldü.

"TEK TESELLİM 5 YAŞINDAKİ KIZIMIN EVDE OLMAMASI" Dairede yaşayan ve duvar yıkıldığı sırada mutfakta olduğunu söyleyen Gülcan Çakmak, "Evimde yıkım olayı yaşadım. Kepçeyle çalışma vardı. Evimiz baya sallandı. Deprem gibi sallanıyordu. Birkaç uyarılarda bulundum. Sonra kepçeyle vurdular. Mutfaktaydım, salona geldim. Duvarı yıktılar. Salonum toz toprak haline döndü. Oturulmaz hale geldi. Şok geçirdim. Tek tesellim 5 yaşındaki kızımın evde olmaması ve koltukta oturmamam.

Sonra komşulara ve eşime haber verdim. Moloz parçaları aşağıya kadar geldi. Kaya parçalarının karşı evlere fırladığını gördüm. Gelip yaptırdılar. Duvarı ördüler. Açıkta bu şekilde oturamazdık. Çalışmalara devam ettiler. Eşyalarım zarar gördü. Koltuk takımlarını daha yeni almıştım. Çok korkuyorum" dedi.