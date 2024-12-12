Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik gayrimenkul alımı yapıyoruz - Emlak Haberleri

Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik gayrimenkul alımı yapıyoruz - Emlak Haberleri

TCMB'nin bugün açıkladığı ekim ayı ödemeler dengesi verileriyle Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımlarında bu yıl rekor kırması neredeyse kesinleşti.

REKLAM advertisement1

Yılın ilk 10 ayında Türk vatandaşları yurt dışında 1 milyar 723 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 yükseldi. Böylece yılın bitimine 2 ay kala geçen seneki 1 milyar 782 milyon dolarlık rekorun kırılacağı neredeyse kesinleşti.

Yıl Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar) 2024 (10 ay) 1.723 2023 1.782 2022 628 2021 371 2020 213 2019 196 2018 332 2017 341 Türk vatandaşları bugünkü kurla yılın ilk 10 ayında yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına 61 milyar TL harcamış oldu. Yani yabancı ülkelerde emlak satın almak için günde ortalama 200 milyon TL harcandı. Ekim ayında Türk vatandaşları yurt dışında gayrimenkul edinimi için 197 milyon dolar harcadı. Böylece Şubat 2023'ten bu yana alımlar hep 100 milyon doların üzerinde seyretti.

Ay Yurt dışı gayrimenkul yatırımı (milyon dolar) 2023-01 89 2023-02 123 2023-03 144 2023-04 125 2023-05 207 2023-06 126 2023-07 182 2023-08 180 2023-09 154 2023-10 173 2023-11 118 2023-12 161 2024-01 122 2024-02 160 2024-03 197 2024-04 171 2024-05 213 2024-06 165 2024-07 175 2024-08 174 2024-09 149 2024-10 197