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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Malmö - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Malmö 11'i - Futbol Haberleri

        Malmö - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Malmö 11'i

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Peki Malmö-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:58
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

        • 2

          Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

        • 3

          Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

        • 4

          Avrupa Ligi'nde sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

          Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

        • 5

          17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

          İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

          "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

        • 6

          ÖNEMLİ EKSİKLER

          Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

          Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

        • 7

          Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

          Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

        • 8

          MALMÖ'NÜN SAKATLARI FAZLA

          İsveç temsilcisinde 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

          Kaleci Johan Dahlin'nin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin sakatlıkları bulunuyor.

        • 9

          AVRUPA'DA 324. MAÇ

          Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak.

          Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

          Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.

        • 10

          MALMÖ İLE İLK MAÇ

          Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

          Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

        • 11

          Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

        • 12

          İşte Okan Buruk'un Malmö karşısındaki muhtemel 11'i:

        • 13

          Muslera

        • 14

          Abdülkerim Bardakcı

        • 15

          Davinson Sanchez

        • 16

          Metehan Baltacı

        • 17

          Berkan Kutlu

        • 18

          Jelert

        • 19

          Lucas Torreira

        • 20

          Gabriel Sara

        • 21

          Dries Mertens

        • 22

          Yunus Akgün

        • 23

          Michy Batshuayi

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