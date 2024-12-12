Malmö - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Malmö 11'i
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Peki Malmö-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.
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Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.
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Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.
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Avrupa Ligi'nde sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
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17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.
İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.
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ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.
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Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.
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MALMÖ'NÜN SAKATLARI FAZLA
İsveç temsilcisinde 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.
Kaleci Johan Dahlin'nin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia'nin sakatlıkları bulunuyor.
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AVRUPA'DA 324. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.
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MALMÖ İLE İLK MAÇ
Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.
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Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.
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İşte Okan Buruk'un Malmö karşısındaki muhtemel 11'i:
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Muslera
- 14
Abdülkerim Bardakcı
- 15
Davinson Sanchez
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- 16
Metehan Baltacı
- 17
Berkan Kutlu
- 18
Jelert
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- 19
Lucas Torreira
- 20
Gabriel Sara
- 21
Dries Mertens
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- 22
Yunus Akgün
- 23
Michy Batshuayi