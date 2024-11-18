Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekti: "Avrupa ölüyor" | Dış Haberler

        Elon Musk doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekti: "Avrupa ölüyor"

        Avrupa'da ve dünyada doğum oranları hızla düşüyor. Dünyanın en zengin insanı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi ve 11 çocuk babası Elon Musk da sosyal medya hesabından Avrupa'daki doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaştığı grafikte "Avrupa ölüyor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğum oranları ülkeler arasında hızla düşüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Wall Street Journal'da çıkan haberde, küresel doğurganlık oranının nüfusu sabit tutmak için gereken noktanın altına düştüğü ifade edilmişti.

        "AVRUPA ÖLÜYOR"

        Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da sosyal medya hesabından Avrupa'daki doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaştığı grafikte "Avrupa ölüyor" ifadelerini kullandı.

        11 çocuğu olan Elon Musk, zaman zaman doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda 'nüfus çöküşünün' küresel ısınmadan daha büyük bir sorun olduğunu dile getirmişti.

        REKLAM

        İTALYA'DA ORAN 15 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

        İtalya'da 15 yılın en düşük seviyesine düşen doğum oranlarının ardından binlerce ilkokul okula gidecek çocuk olmadığı için kapatılmıştı.

        Bu yılın başlarında Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis de "Çocuksuz bir ülke, gelecek arzusunu kaybeder" sözleriyle bu konuya dikkat çekmişti.

        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Haberi Görüntüle

        İtayla Başbakanı Giorgia Meloni de aile odaklı bir kampanya başlatmış, doğum sayısını on yıl içinde yıllık yarım milyona çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

        Bu sadece İtalya'da özgü bir durum da değil. Bir diğer Katolik ülke olan İspanya'da da doğum oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor.

        İstikrarlı bir şekilde ulusal nüfusu korumak için her kadının 2,1 çocuğu olması gerekiyor. Buna doğurganlık yenileme oranı deniyor. Ancak AB'de bu eşiğin üzerinde doğurganlık oranına sahip tek bir ülke yok.

        TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK HIZI 1,51

        TÜİK'in Temmuz ayında paylaştığı rapora göre, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı, 1,51 çocuk ile dünya ortalamasının altında gerçekleşti.

        2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51'e düştü.

        ABD'DE DE DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜŞTE

        ABD'nin 2023'te toplam doğurganlık hızı 2022'ye kıyasla yüzde 2 azalarak 1,62 çocuk olarak belirlendi.

        Ülkede 40'lı yaşlardaki kadınların doğum oranı sabit kalırken 35-39 yaş aralığındaki doğum hızının yüzde 5,47 gerilediği, 20-24 yaş grubunda ise yüzde 4 düştüğü saptandı.

        İngiltere'de 2022 verileri kadınların ortalama 1,49 bebek sahibi olduğunu gösterdi; bu, 1960'larda elde edilen 2,6 oranından çok daha düşük. İlk kez, kadınların yarısı 30 yaşına çocuk sahibi olmadan geliyor. 2100 yılı için öngörülen oran ise 1.3.

        Diğer yandan, Lancet tıp dergisinin Mart ayı raporunda, bu eğilimin 'şaşırtıcı bir sosyal değişime' yol açacağı ve 'düşen doğurganlık eğilimlerinin etkilerinin inanılmaz' olacağı ifade edildi.

        Rapora göre, 'Yüzyılın sonuna kadar ikame oranının 2,1'in üzerinde olacağı yalnızca altı ülke olacak: Samoa, Somali, Tonga, Nijer, Çad ve Tacikistan'.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Habertürk Anasayfa