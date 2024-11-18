Şanlıurfa'da kaza, Hilvan-Siverek kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Eczacı olan Ceyhun Kafadenk'in (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

REKLAM advertisement1

BABA VE OĞLU KAZA YERİNDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceyhun Kafadenk ve oğlu Mehmet Akif'in hayatını kaybettiği belirlendi.