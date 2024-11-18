Konutta 10 yılda en çok hangi bölgeler değerlendi? - Emlak Haberleri

Konutta 10 yılda en çok hangi bölgeler değerlendi? - Emlak Haberleri

TCMB'nin bugün açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; ekim ayında fiyatlar nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Enflasyon karşısındaki artışı gösteren reel fiyatlar, son aylarda enflasyona mağlup oluyor. Peki uzun vadede konutun getirisi ne durumda?

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TCMB verilerine göre 2014 Ekim'den 2024 Ekim'e kadarki 10 yıllık süreçte enflasyon yüzde 946,39 arttı. Bu süreçte konut fiyatlarındaki artış ise Türkiye ortalamasında yüzde 1950 oldu.

20 bölgeye ayrılmış şekilde yayımlanan verilere göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 2642 ile Aydın, Denizli, Muğla'da yaşandı. Bu bölgeyi yüzde 2492 ile Balıkesir, Çanakkale ve yüzde 2483 ile Antalya, Burdur, Isparta takip etti. Özellikle pandemi döneminde fiyatları adeta uçuşa geçen yazlık bölgelerdeki artış, konut fiyatlarına böyle yansıdı. Listedeki bir diğer ilginç nokta ise İstanbul'un durumu oldu. 20 bölgenin yer aldığı listede İstanbul, kendisine 19. sırada yer bulabildi. Enflasyonun çok üzerinde bir getiri sağlasa da İstanbul'da 10 yıllık fiyat artışı yüzde 1727 ile üst sıralardan uzakta kaldı.

En düşük fiyat artışının yaşandığı bölge ise yüzde 1617 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. Bölge Değişim(%) Türkiye 1949.93 Aydın, Denizli, Muğla 2642.06 Balıkesir, Çanakkale 2492.67 Antalya, Burdur, Isparta 2483.50 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 2445.02 Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce 2255.37 İzmir 2249.84 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 2247.69 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari 2146.53 Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 2134.13 Konya, Karaman 2085.43 Adana, Mersin 2017.60 Bursa, Eskişehir, Bilecik 2008.03 Ankara 1984.85 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1905.69 Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 1882.86 Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1779.87 Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Yozgat 1758.34 İstanbul 1727.63 Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1617.29