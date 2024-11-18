Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm! Yurt genelinde yağış var!
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. 16 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI GÜNEYDOĞU'DA DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
16 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 16 kentimiz ise şöyle: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:
ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 16, Parçalı bulutlu
BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE: 14, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 15, Parçalı bulutlu
MANİSA: 16, Parçalı bulutlu
ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı