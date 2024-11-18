Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI GÜNEYDOĞU'DA DÜŞÜYOR Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

16 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 16 kentimiz ise şöyle: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar: ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR: 16, Parçalı bulutlu BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı REKLAM KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE: 14, Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ: 15, Parçalı bulutlu MANİSA: 16, Parçalı bulutlu ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı REKLAM KAYSERİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı AMASYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı REKLAM KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı MALATYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı