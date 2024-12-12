110 yıl önce batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu ortaya çıktı

"KRİTİK ANLARIN, SAATLERİN DETAYLARINI ANLATTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Mektup ile ilgili bilgi veren Dr. Sabah, "İbrahim Şevki Efendi'nin mektubunda anlattıklarına göre Mesudiye Zırhlısı'ndan kurtulduktan sonra İstanbul'a gönderiliyor. İstanbul'da ise kendisine Selanik Mayın Gemisi'nde bir görev veriliyor. Bunun üzerine İbrahim Şevki Efendi ikinci bir tehlikeye maruz kalacağını düşünerek tekrar denizde görev almak istemediği için bu karara itiraz ediyor. Bunun üzerine kendisine 'Sen batıp çıktın. Zaten tecrübelisin. Bu görevi başkasına verip onun da yüreğine mi indirelim?' şeklinde cevap verildiğinden bahsediyor. Araya başkalarının da girmesiyle bu görevden affını istiyor. Tekrardan kara kuvvetlerinde bir görev alıyor. İbrahim Şevki Efendi bunun üzerine emekli olana kadar farklı birliklerde ve görevlerde vazifesini tamamlıyor" açıklamalarında bulundu.