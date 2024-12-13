Forbes 2024'ün en güçlü 100 kadınını açıkladı: Taylor Swift, Beyonce, Rihanna listede
Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna; Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine girdi
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Forbes Dergisi'nin açıkladığı '2024'ün En Güçlü 100 Kadını' listesine giren ünlü isimler sürpriz olmadı. Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna, güçlerini bir kez de bu listeye girerek kanıtladı.
Forbes, 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'nı belirlerken dört ana ölçütü kriter alıyor: Para, medya, etki ve etki alanı.
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Finans, teknoloji, medya ve diğer sektörlerden 33 trilyon dolarlık kolektif ekonomik güce sahip olan ve 1 milyardan fazla insanı etkileyen 100 kadın bu listeye girdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ilk sırayı aldığı, Türk iş kadını Güler Sabancı'nın 80'inci sıradan listeye girdiği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' sıralamasında, rekorların şarkıcısı Taylor Swift, 23'üncü sırada yer aldı.
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Forbes, Taylor Swift'in 1,6 milyar dolarlık güncellenmiş net servetini vererek, ona 23'üncü sırayı layık gördü. Sıralamanın nedeni olarak Eras Dünya Turnesi ve ABD Kongresi üzerindeki etkisi ile 600 milyon dolar değerindeki müzik kataloğu gösterildi.
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Taylor Swift'in 12 sıra gerisinde, müzik kataloğuyla öne çıkan Beyonce var. Forbes'un dünyanın en güçlü 35'inci kadını olarak listeye giren, toplamda 32 Grammy ödülüyle en fazla Grammy sahibi sanatçı rekorunu elinde bulunduran Beyonce, bu yıl kendi güzellik markasını da kurdu.
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İki sanatçı, aynı zamanda Billboard'un bu yıl yayınlanan 21'inci yüzyılın en iyi pop yıldızları listesinde de ilk iki sırayı aldı. Beyonce'nin birinci, Taylor Swift'in ikinci olduğu liste, Swift hayranlarının tepkisini çekmişti.
Konser kültürünü yeniden yaratan iki dünya turnesiyle hem Beyonce hem de Taylor Swift, bilet ve ürün satışlarını artırmak için güçlü hayran kitlesinden yararlandı ve zaten büyüyen servetlerine katkıda bulundu.
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Ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Forbes listesinde 76'ncı sıraya yerleşti. Rihanna, bu yerini, 2016 yılında albüm çıkarmayı bıraktığından beri kariyerine yön veren güzellik ve moda markalarına borçlu. Şarkıcı, hızla büyüyen markaları sayesinde servetini 1,4 milyar dolara ulaştırdı.
Listenin bir başka ünlü ismi de 33'üncü sıraya yerleşen ABD'li TV sunucusu Oprah Winfrey oldu.
Geçen yılki 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesinde Taylor Swift 5'inci, Oprah Winfrey 31'inci, Beyonce 36'ncı ve Rihanna 74'üncü sırada yer almıştı.
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